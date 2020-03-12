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【Home Office】Microsoft推WFH後視像使用率大增　提升效率有法

科技 16:52 2020/03/12

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Microsoft日前（10日）在官網發文，分享該企在西雅圖的幾萬名員工，上星期全部改為遙距工作的成效。

新冠肺炎疫情蔓延，多間科企包括Facebook、Microsoft、Google、Amazon等，先後建議所有美國西雅圖地區的員工在家工作。Apple行政總裁Tim Cook更形容，現時是前所未見且艱難的時刻，鼓勵全球辦公室員工在家工作，以策安全。

不過，如何提高遙距工作的效率，成為新課題。Microsoft日前（10日）在官網發文，分享該企在西雅圖的幾萬名員工，上星期全部改為遙距工作的成效。Microsoft表示，在新措施推行的第二日，Microsoft Teams的對話及視像會議功能使用率，分別比前一個星期分別上升了50%及37%。

【Home Office】Zoom推出「Zoom Phone」   即時進行電話會議

【Home Office】LINE電腦版更新　視像通話可用濾鏡兼模糊背景

此外，因應不同企業員工亦有轉用網上會議、聊天及協作等工具，Teams客戶使用率亦錄得上升。Microsoft建議9個提升遙距工作效率的貼士，供大家參考：

1/如何開始

• 預備好你的工作區：專用的家庭工作區非常重要，設個安靜角落，背景佈置亦要較簡單，免在視頻會議期間受打擾，有助提高工作效率。

• 確保團隊間的溝通：日常節奏或因工作及在家育兒而改變，盡可能讓同事知悉狀態消息，例如何時與自己聯繫。

• 保持身心健康：由於沒有社交或進餐的聚會，不少人可能埋首長時間工作，注意必須抽出時間吃飯，一天結束後，要在心理上「遠離工作」。

2/舉行有效的會議

• 善用網上會議：在線會議時，建議所有參與者開啟視像，面對面的互動能讓人感到更親近。

• 細心及尊重不同意見：缺忽視覺提示下，線上會議容易忽略一些想表達意見的同事，會議組織者宜經常停頓，邀請並提醒與會者，也可使用會議聊天窗口分享想法。

• 記錄會議方便重溫：如果有人未能參與線上會議，應找同事記錄或錄製會議內容，以便順利接手。

3/時刻保持聯繫

• 多與同事交流：不少人指，在家工作最懷念的是，平日在辦公室與同事交談的時光。建議善用各虛擬工具，如表情符號、GIF和貼圖等，找回聊天的樂趣。

• 確保團隊間互相合作：遠程工作可能會感到孤單，作為領導者，可為團隊創造虛擬聚會，例如舉行團隊會議或團隊午餐，只需同事在線即可。

• 保持輕鬆的心態：培養和維持團隊士氣很重要，團隊內部聊天時分享一下新聞和趣事，能鼓勵大家積極向上。

責任編輯：姚慧儀

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