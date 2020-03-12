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【港股熊市】風險胃納急降  科網股風光不再？

金融經濟 17:04 2020/03/12

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市場憂慮新冠肺炎（武漢肺炎）疫情愈演愈烈，將拖累環球經濟，環球股市持續暴跌，港股今日亦技術上步入熊市。市場風險胃納急降，焦點科網股全綫受壓，部分亦已隨港股步入熊市，科網股短期料受壓。

港股今日曾跌逾千點，低見24117點，由去年4月高位計，已累積調整20%，技術上步入熊市。環球股市亦紛「見熊」，隔夜美股暴挫後亦結束了長達11年的大牛市。

相關文章：【全球大流行】港股曾重挫千點迫二萬四關 步入技術熊市（第二版）

騰訊大成交挫 阿里逼近上市低位

資金避險，股市受壓，高風險、估值偏高的科網股首當其衝遭拋售，焦點科網龍頭ATM，即阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 及美團 （03690） ，以另一科技股小米 （01810） ，今日重創，分別跌4%至5%。

今日騰訊大成交急挫，成交逾百億元。阿里巴巴今日更直逼回港上市以來的低位。今日阿里低見187.2元，跟離去年11月26日首日上市當日低位187元僅差一步之遙。而今日低位，距離招股價176元亦僅高6%。阿里今日低位較上市以來高位227.4元，已回落17%，進一步逼退20%「見熊」的危機。

相關文章：【阿里巴巴股價】阿里巴巴逼回港上市後新低　午後「千人操」買盤捕189元（第二版）

美團小米高位回落2成「見熊」

美團及小米的於高位回調的幅度更甚，均已隨大市跌入「見熊」處境。美團及小米現時分別較高位回調22%及20%。

 

 

近期焦點科網股早前輪流受捧跑贏大市，成為市場焦點。於日前幾次大市調整後，ATM及小米都普遍率先反彈，惟現時環球市場風險胃納急降，科技股料續受壓。

早前中港股市受疫情打擊，售零及旅遊相關股價首當其衝，科網股反受壓不大，反而其中網遊、網購及網上娛樂等概念，甚至被視為受惠疫情令民眾「留家消費」。

ATM+小米 估值偏高 

不過，科網股早前受捧主要是由於市場風險胃納高所致，當時港股波動情況未如目前風高浪急，資金流入科網股，追捧高增長的前景。惟現時環球股市紛「見熊」，資金避險，估值偏高的科網股將成拋售對象。

現時，以上幾隻股份今年的預期市盈率（PE）都普遍高達20倍至30倍，其中剛剛連續兩季錄得盈利美團，其預測PE更高達逾200倍。這幾隻股份估值高於部分美股科網龍頭，其中蘋果、谷歌母企Alphabet，以及Facebook，現時的預測PE亦僅17倍至20倍。

市場避險情緒升溫，加上科技板塊估值偏高，在目前港股再現熊跡，科技或強勢不再。

責任編輯：錢家鋒

小米集團－W（01810） 美團點評－W（03690） 阿里巴巴－SW（09988） 騰訊控股（00700） 市盈率 疫情 香港股票 新冠肺炎 武漢肺炎
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