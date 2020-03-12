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疫情擴散全球大流行　美股跌入技術性熊市

金融經濟 16:31 2020/03/12

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環球股市連日急挫，世衛正式宣布新冠肺炎疫情全球大流行，美股應聲急跌並進入技術性熊市。為應對疫情，美國總統特朗普對歐洲入境人士封關30天，並容許部分受疫情影響人士及企業延遲交稅，然而，特朗普未有披露有關減免薪俸稅計劃的詳情。由於短期內美國大規模刺激政策的預期落空，亞洲區內股滙再度下瀉。今日稍後時間歐洲央行議息，由於環球主要央行已經落實大幅度減息，歐洲央行將面臨更大壓力推行寬鬆，以挽救受疫情嚴重打擊的區內經濟。

人民幣亦跟隨亞洲區內貨幣廣泛下跌，由於最先爆發疫情的中國的防控工作形勢向好，每日新增確診病例已經連續6天下跌至雙位數字，反觀歐洲屆疫情快速擴散的階段，中國經濟的不穩定性較少，人民幣表現亦相對穩定。筆者認為，人民幣貶值空間較為有限，現時市場已經大致消化疫情對中國經濟衝擊的事實，因此對2月份的經濟數據反應不大。另一方面，投資者仍然憧憬中國經濟政策出台，下半年中國經濟有望收復部分失地。儘管人民銀行重啟減息周期，減息幅度卻遠不及聯儲局，筆者估計，中美利差擴闊亦有助支持人民幣滙價，一旦市場消化疫情全球大爆發的恐慌，零息環境下資金將重新回流至息率較高的人民幣資產。
 

撰文 : 張建泰 瑞穗銀行香港資金部首席亞洲外滙策略師

欄名 : 外幣滙穗

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