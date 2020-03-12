家居防疫必備 - 抗菌納米技術廚櫃門板

在疫情緊張及流感高峰期，大家除了加強個人和家居衞生，在家煮食也是保護自己和家人的理想法門。廚房作為家中的煮食基地，除了需每天清潔保持明亮如新，選擇合適的廚櫃門板物料，亦能有效減少細菌滋生。

Mia Cucina 選用意大利進口的FENIX 納米技術啞光材質於廚房設計，其專利納米科技有效抑制微生物生長，隔絕及預防細菌滋生。由於此物料以極細納米分子組成，特別設計的表面塗層結構穩固，不會釋放有害物質，可直接接觸食物且易於清潔，有助保持廚房乾淨衛生，令您安心處理家居食材及煮食；加上抗指紋及熱能修復表面刮痕的功能，令廚房保持歷久常新。

事實上，FENIX 納米技術物料專為室內空間而設，可應用於廚櫃及工作檯面，其防菌、高度防刮、耐磨耐熱的特點，加上多種顏色選擇，從色彩搭配、實際機能等均符合用家需求，打造出華實兼備的廚房。

有關Mia Cucina

Mia Cucina, 即英文 “My Kitchen” 的意思；寓意產品設計「以人為本」，並以“The Kitchen with You in Mind” 為品牌理念。Mia Cucina擁有多年為新樓盤項目提供廚櫃的豐富經驗，廚櫃採用高級歐洲進口物料，按照顧客的烹調習慣而度身訂造，並由煤氣公司的廚櫃設計師、工程師及強大團隊提供專業意見。業務範圍由諮詢至產品銷售、設計至安裝，以及售後服務，為客人提供一站式廚櫃設計服務。品牌亦備有一系列高級爐具產品，包括多款明火煮食爐、焗爐及抽油煙機等。所有產品均由煤氣公司專業工程師遠赴意大利搜羅；同時融合地方智慧，加入專業技術以迎合香港用家要求。Mia Cucina致力為顧客提供時尚實用兼備的廚房，從而提升烹調的樂趣。

六星級服務

Mia Cucina由諮詢至廚櫃及爐具產品銷售、設計至安裝，以及售後服務，皆秉承煤氣公司以客為尊的服務宗旨，為顧客全力支援。爐具產品更享有3年包零件保養，都是信心保證。

Mia Cucina陳列室

尖沙咀陳列室

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網址: www.towngasmiacucina.com

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