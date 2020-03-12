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【日本限制】國泰日本航點一個不留　泰國清邁也停飛

金融經濟 16:07 2020/03/12

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除了已預告的日本航點，國泰最新也停飛泰國清邁。

新型冠狀病毒（COVID-19）疫情由中國內地擴至全球，多國加強限制入境措施，日本、泰國對港限制愈見嚴格。國泰航空 （00293） 早前已預告將全面停飛日本，國泰最新更新暫停航班服務地點名單，正式列7個日本航點為暫停服務，包括早前當未停飛的大阪和東京成田機場。

除了停飛日本，國泰也會停飛泰國清邁、巴林。國泰最新不再提及各地點停飛至3月28日，更新為3月、4月整體運力下調65%，沒有各地的復飛預計時間。

國泰因應疫情衝擊，國泰宣布，國泰和國泰港龍將豁免乘客重新訂位或更改航點的手續費，有關特別豁免適用於所有2020年3月9日至4月20日發出的機票，變相降低乘客此時購買機票的疑慮。

相關文章：【日本泰國限制】國泰即日至下月20日無手續費、無限次更改行程

國泰最新暫停航班服務的地點包括：

中國內地及港澳台地區： 高雄、台中，以及所有中國內地城市（北京、上海浦東、成都及廈門除外）
美洲： 紐約（紐瓦克）、華盛頓
西南太平洋： 阿德萊德
歐洲： 羅馬、米蘭、特拉維夫、倫敦（格域）、巴塞羅那
亞洲： 清邁、巴林、加爾各答、克拉克、達沃、馬累、濟州、釜山、首爾、沖繩、福岡、名古屋、札幌、東京 （羽田）、東京 （成田） 和大阪

相關文章：【入境限制】港人外遊入境限制　一文看清台美澳意日韓菲紐近20國對華限制（第十六版）

相關文章：【國泰危機】國泰未對裁員集資封閘　每日機票預訂9萬跌至1.5萬（第三版）

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