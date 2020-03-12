【口罩供應】中科工程大爆　4招令口罩熔噴布價格回落

▲ 中科工程董事總經理潘焯鴻表示，油價跌無助熔噴布價格回落，更批評現時政府「給了錢便讓本地口罩生產線自生自滅」。（中科工程提供圖片）

現時本港口罩生產線，正面對口罩核心熔噴布不斷漲價的問題。熔噴布原材料聚丙烯（Polypropylene；PP）是石油副產品，隨着近日油價大跌，熔噴布價格會否回落？中科工程董事總經理潘焯鴻表示，油價跌無助熔噴布價格回落，因聚丙烯的價格一直無變，熔噴布價格昂貴的原因是有內地企業大幅炒賣，只有4個方法才能令熔噴布價格下降。

第一，以往內地能生產熔噴布的大型廠家並不多 ，形成寡頭壟斷，但現時內地不少化纖公司及石油下線公司正不斷增產，預計熔噴布未來炒賣的空間愈來愈細。

第二，現時全球不少公司正研發熔噴布代替品，中科工程是其中之一，預計最遲4月中有結果，若研究成功，熔噴布價格將大幅下降。

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第三，港府應中央採購熔噴布給本地口罩生產線，如向內地相關部門商議，用合理價輸熔噴布來港，便能避免港產口罩商透過炒賣市場購貨，令炒家得益。內地消息人士透露，私人單位供應中央單位的價格，3月初為每噸7萬元人民幣，遠比近日內地炒家賣給香港的每噸30至50萬元人民幣便宜。

第四，港府可購買生產熔噴布的機器。現時一部機器約300萬港元，最少運作兩年才回本，加上政府沒有資助，因此港產口罩商購買意慾低。他批評，現時政府「給了錢便讓本地口罩生產線自生自滅」，建議多加關心口罩原材料。

記者：朱悅瀅