【熊市來臨】股神巴菲特︰我活了89年 第一次見到這樣的市場

▲ 巴菲特表示,今次股災恐怖程度不及2008年金融海嘯。

美股跌入熊市,油價、債市亦暴跌,「股神」巴菲特接受媒體訪問時表示,自己活了89年,第一次見到這樣的市場(it takes me to 89 years of age to throw this one into experience)。惟他表示,目前市況仍沒有2008年金融海嘯般可怕,也不及1987年股災。

股神憶述當年 今次「熊市」未算最差

巴菲特表示,自己亦曾說過,只要繼續留在市場,甚麼都會遇見的。他表示,股市對新聞做出重大反應屬正常現象。他憶述 87年股災時,10月19日收市後,當時市場上非常重要的一些公司都宣布破產了;在20 08年的金融危機,9月1號多數人還沒有感覺,到9月15、16號他們的帳戶就開始出現大幅虧損。

巴郡持大量現金 不肯買貴貨

美股在逾十年牛市後,此次回落確實讓人措手不及,但危機同時會帶來機會。過去巴菲特曾經表示,會致力利用公司的資本進行投資。他亦曾經說過,除非公司的股票價值被嚴重低估,否則應該尋求外部投資機會而非回購股票。

然而,巴郡卻在2019年斥資50億美元回購公司股票,其於2019年底仍坐擁1,280億美元現金,手持大量現金而不肯投資,與巴菲特的投資之道相悖。由此可見,在過去數年股市升勢中,巴菲特情願「等待機會」,而仍不肯入市。而這此美股調整會否成為入市良機,仍有待觀察。

