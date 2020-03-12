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【熊市來臨】股神巴菲特︰我活了89年 第一次見到這樣的市場

金融經濟 15:30 2020/03/12

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巴菲特表示，今次股災恐怖程度不及2008年金融海嘯。

美股跌入熊市，油價、債市亦暴跌，「股神」巴菲特接受媒體訪問時表示，自己活了89年，第一次見到這樣的市場（it takes me to 89 years of age to throw this one into experience）。惟他表示，目前市況仍沒有2008年金融海嘯般可怕，也不及1987年股災。

股神憶述當年 今次「熊市」未算最差

巴菲特表示，自己亦曾說過，只要繼續留在市場，甚麼都會遇見的。他表示，股市對新聞做出重大反應屬正常現象。他憶述87年股災時，10月19日收市後，當時市場上非常重要的一些公司都宣布破產了；在2008年的金融危機，9月1號多數人還沒有感覺，到9月15、16號他們的帳戶就開始出現大幅虧損。

巴郡持大量現金 不肯買貴貨

美股在逾十年牛市後，此次回落確實讓人措手不及，但危機同時會帶來機會。過去巴菲特曾經表示，會致力利用公司的資本進行投資。他亦曾經說過，除非公司的股票價值被嚴重低估，否則應該尋求外部投資機會而非回購股票。

然而，巴郡卻在2019年斥資50億美元回購公司股票，其於2019年底仍坐擁1,280億美元現金，手持大量現金而不肯投資，與巴菲特的投資之道相悖。由此可見，在過去數年股市升勢中，巴菲特情願「等待機會」，而仍不肯入市。而這此美股調整會否成為入市良機，仍有待觀察。

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