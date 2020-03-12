【新股IPO】燁星（1941）暗盤開市升6.4% 煜盛文化（1859）跌16.4%（附各交易場表現）
金融經濟 16:19 2020/03/12
燁星集團 （新上市編號：01941） 及煜盛文化 （新上市編號：01859） 今日收市後進行暗盤交易，當中燁星開市升0%至6.4%，煜盛文化則跌9.7%至16.4%。
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2新股於三大暗盤交易場表現：
|燁星集團 （新上市編號：01941）
|暗盤交易場
|現價（元）*
|較招股價變幅
|每手賬面賺/蝕（元）
|輝立
|1.65
|5.8%
|180
|耀才
|1.56
|0%
|0
|富途
|1.66
|6.4%
|200
|煜盛文化 （新上市編號：01859）
|暗盤交易場
|現價（元）*
|較招股價變幅
|每手賬面賺/蝕（元）
|富途
|1.89
|-16.4%
|-370
|耀才
|2.02
|10.6%
|-240
|輝立
|2.04
|-9.7%
|-220
*截至下午4時16分
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責任編輯︰趙偉津