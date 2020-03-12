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【新股IPO】燁星（1941）暗盤開市升6.4% 煜盛文化（1859）跌16.4%（附各交易場表現）

金融經濟 16:19 2020/03/12

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超購近2000倍的燁星集團今日收市後進行暗盤交易，開市升0%至6.4%%。（資料圖片）

燁星集團 （新上市編號：01941） 及煜盛文化 （新上市編號：01859）  今日收市後進行暗盤交易，當中燁星開市升0%至6.4%，煜盛文化則跌9.7%至16.4%。

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2新股於三大暗盤交易場表現：

燁星集團 （新上市編號：01941）
暗盤交易場 現價（元）* 較招股價變幅 每手賬面賺/蝕（元）
輝立 1.65 5.8% 180
耀才 1.56 0% 0
富途 1.66 6.4% 200
煜盛文化 （新上市編號：01859）
暗盤交易場 現價（元）* 較招股價變幅 每手賬面賺/蝕（元）
富途 1.89 -16.4% -370
耀才 2.02 10.6% -240
輝立 2.04 -9.7% -220

*截至下午4時16分

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】

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責任編輯︰趙偉津

香港股票 燁星集團（01941） IPO 煜盛文化（01859） 孖展 集資
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