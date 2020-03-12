【新股IPO】燁星（1941）暗盤升3.2% 煜盛文化（1859）最多跌6.2%（附各交易場表現）

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【新股IPO】九尊數字互娛下調發售價10% 每股定價1.35元
環球股市大幅下挫，無礙物業管理新股受捧。今日掛牌的燁星集團 （新上市編號︰01941） 公開發售超購近2,000倍，惟受市況拖累，昨於表現最好的暗盤交易場僅微升3.2%，一手（2,000股）帳面最多賺100元。
另外，獨立綜藝節目製作商煜盛文化 （01859） 亦於今日掛牌，昨暗盤表現則較為遜色，由無變化至跌6.2%，一手（1,000股）賬面最多蝕140元。
光銀林樵基：可考慮坐貨 後市獲利機會大
光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基分析，近日全球股市接連下挫，市場陷入恐慌，內外夾擊下，難免拖累新股市場氣氛，因此即使燁星錄大額超購，亦難現強勢升幅 ；不過他認為，物管企業擁強勁的盈利增長，發展潛力大，若燁星最終僅微升，建議中籤的投資者可考慮繼續坐貨，相信後市獲利機會大。
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2新股於三大暗盤交易場表現：
|燁星集團 （新上市編號：01941）
|暗盤交易場
|最高價（元）
|收報（元）
|較招股價變幅
|每手賬面賺/蝕（元）
|富途
|2.01
|1.61
|3.2%
|100
|輝立
|1.75
|1.59
|1.9%
|60
|耀才
|1.88
|1.56
|0.0%
|0
|煜盛文化 （新上市編號：01859）
|暗盤交易場
|最高價（元）
|收報（元）
|較招股價變幅
|每手賬面賺/蝕（元）
|輝立
|2.26
|2.26
|0.0%
|0
|耀才
|2.23
|2.2
|-2.7%
|-60
|富途
|2.18
|2.12
|-6.2%
|-140
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責任編輯︰趙偉津