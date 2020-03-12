【新股IPO】燁星（1941）暗盤升3.2% 煜盛文化（1859）最多跌6.2%（附各交易場表現）

▲ 超購近2000倍的燁星集團今日收市後進行暗盤交易，開市升0%至6.4%%。（資料圖片）

環球股市大幅下挫，無礙物業管理新股受捧。今日掛牌的燁星集團 （新上市編號︰01941） 公開發售超購近2,000倍，惟受市況拖累，昨於表現最好的暗盤交易場僅微升3.2%，一手（2,000股）帳面最多賺100元。

另外，獨立綜藝節目製作商煜盛文化 （01859） 亦於今日掛牌，昨暗盤表現則較為遜色，由無變化至跌6.2%，一手（1,000股）賬面最多蝕140元。

光銀林樵基：可考慮坐貨 後市獲利機會大

光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基分析，近日全球股市接連下挫，市場陷入恐慌，內外夾擊下，難免拖累新股市場氣氛，因此即使燁星錄大額超購，亦難現強勢升幅 ；不過他認為，物管企業擁強勁的盈利增長，發展潛力大，若燁星最終僅微升，建議中籤的投資者可考慮繼續坐貨，相信後市獲利機會大。

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2新股於三大暗盤交易場表現：

燁星集團 （新上市編號：01941） 暗盤交易場 最高價（元） 收報（元） 較招股價變幅 每手賬面賺/蝕（元） 富途 2.01 1.61 3.2% 100 輝立 1.75 1.59 1.9% 60 耀才 1.88 1.56 0.0% 0

煜盛文化 （新上市編號：01859） 暗盤交易場 最高價（元） 收報（元） 較招股價變幅 每手賬面賺/蝕（元） 輝立 2.26 2.26 0.0% 0 耀才 2.23 2.2 -2.7% -60 富途 2.18 2.12 -6.2% -140

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責任編輯︰趙偉津