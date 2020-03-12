【美國疫情】美國封關歐盟 市場為何不收貨？

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）成為瘟疫全球大流行，美國疫情持續惡化，新冠肺炎確診人數突破1,300宗。美國總統特朗普（Donald Trump）宣布禁止歐洲多國人民入境美國30天，英國公民除外。特朗普又未有如市場預期公布抗疫紓困措施，市場未收貨，道指期貨一度挫逾1000點。

證券公司Oanda Corp高級市場分析師哈利（Jeffrey Halley）指，特朗普的說話無助激發投資者的信心，坦言美國民眾最需要的是直接財政援助。

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哈利指，歐洲央行行長拉加德（Christine Lagarde）一直呼籲採取聯合行動，然而各地似乎沒有聽從。他認為，各地聯合減息，並像澳洲、中國內地、香港、新加坡等地推出紓困措施，才是最好的做法。

AxiTrader亞太首席策略師英尼斯（Stephen Innes）指，特朗普的講話只是在批評歐洲，而不是宣布在美國採取更嚴格的國內旅遊措施，特朗普顯賒新冠肺炎視為歐洲及亞洲問題，此令市場不滿。

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Pepperstone Group研究部主管韋斯頓（Chris Weston）指，與英國等國家相比，特朗普推出的措施是太輕微。

他指，市場需要看到兩黨合作，推出一些大型的抗疫措施。他相信，在接下來幾個市場交易日，投資者會透過市況向聯儲局及政府表達想法。

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