【西班牙疫情】停課兩周 但籲長者勿湊孫 減感染風險

▲ 西班牙逾2,000人確診新冠肺炎，政府呼籲長者避免接觸兒童，以減低長者感染新冠肺炎的風險。

歐洲的新冠肺炎疫情持續，西班牙累計增至逾2,000人確診。西班牙政府指兒童確診數字雖然較低，但仍有傳播新冠肺炎病毒的可能性，呼籲長者避免接觸兒童，以減低長者感染新冠肺炎的風險。但政府早前宣布停課，卻令不少祖父母不得不照顧孫兒。

【意大利疫情】醫院爆煲 指引建議醫生取捨 或放棄老弱

【德國疫情】推電話應診 病人拎病假毋需現身

西班牙周三（11日）再增487人確診新冠肺炎，令確診人數增至2,182，大多數為老年人 。西班牙馬德里地區的學校及托兒所由周三起關閉，直至3月26日。

西班牙衛生協調與緊急情況中心主任西蒙（Fernando Simón）表示，由於馬德里地區已宣布停課，大量兒童將留在家中。他指出雖然數據顯示只有極少兒童感染病毒，但兒童仍有機會傳播病毒，呼籲長者應避免與兒童接觸。

但西班牙國内只有4%的人口在家工作，不少在職父母都依賴長者照顧子女。法新社於2018年的一項研究更指出，西班牙約25%的祖父母因子女工作，負責照顧孫兒的日常生活，包括接送上學放學或準備膳食。

【全球大流行】世衛宣布新冠肺炎為全球大流行瘟疫

【全球大流行】全球大流行瘟疫怎定義 有何影響？

馬德里區的67歲長者薩爾瓦多（Emilio Salvador）負責照顧停課的孫兒，他指出學校建議家長在停課期間應照顧兒童，政府雖然表示民眾可在家辦公，實際上卻並非很多人可做到。

72歲的長者阿隆索（Paloma Alonso）亦認爲政府宣布停課是壞消息，她為協助女兒，必須照顧2名分別5歲及7歲的孫兒，這將成爲她日常生活的重擔。另1名78歲的長者科斯特羅（Javier Costero），於停課的兩周期間，更要照顧4名年齡介乎7至10歲的孫兒。

另外，西班牙衛生部門為免長者遭感染，更暫時封關閉馬德里區的長者日間護理中心，及不鼓勵民眾探訪安老院。

【歐洲疫情分佈圖】意大利全國商店停業 醫院爆煲 土耳其失守

【美國疫情分佈圖】再失5州確診破1300 封關歐洲30日

責任編輯：鄭錦玲