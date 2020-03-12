【口罩供應】口罩生產商Oxyair　4.5萬盒成人口罩4月初開售

▲ 口罩生產商Oxyair發言人表示，預計在4月中旬後，會有首批45,000盒的成人口罩（50片裝）。（Oxyair Facebook截圖）

新冠肺炎（Covid-19）疫情持續，港商、市民都甚難搜羅價格相宜的口罩，所以有港商開設口罩生產綫。口罩生產商Oxyair發言人表示，早前愈來愈多國家禁止口罩出口，加上不少港人為搜羅口罩被騙，公司其中一位創辦人「撲口罩」更被騙去六位數字，所以激發重振香港工業的信心，實行「靠自己人，保護自己人」。

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他指出，公司2月起匆忙決定生產口罩，當時只設有2條成人口罩的生產綫，由於擔心船運慢，當時選擇經空運將約三噸的歐洲口罩原材料運送到港。後來不少家長和學校查詢，並擔心市面適合小學生的口罩需求和供應不足，即時加設1條專門生產中童口罩的生產綫。

每個口罩售價不高於2元

為了確保貨源持續供應，公司兩位創辦人親身飛到歐洲簽合約。而最近成功與歐洲原材料商洽談供貨合約，口罩的三層物料或原材料均來自歐洲。按現時訂購的原材料，預計每月投產約780萬片口罩。

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他強調「不希望開空頭支票，令到香港人失望」。成品最後會先通過認證、通過BFE、PFE和VFE的測試後才會發售，所以不設預售。他預計在4月中旬後，會有首批45,000盒的成人口罩(50片裝)；5月份則會有105,000盒成人口罩(50片裝)，以及85,000盒中童口罩(30片裝)，每個口罩售價不高於2元。

市民有興趣選購，可於Oxyair的官網（加LINK）和社交平台購買。不過，他重申公司成立時間倉卒，公司官網需要4月才能完成製作。

記者：馬意文