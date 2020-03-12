【全球大流行】中汽協：內地2月乘用車銷量跌82%　料已經見底（第二版）

▲ 中國汽車工業協會最新披露，2月汽車銷量大跌79.1%。

新冠肺炎演變成全球大流行，最先大規模爆發的中國，2月重手防疫，延遲新春假期復工。中汽協公布，內地2月汽車銷量按年跌79.1%至31萬輛，當中乘用車銷量跌81.7%至22.4萬輛，新能源汽車銷量按年跌75.2%至1.29萬輛。

中汽協最新指，該會追縱的23家企業中，截至3月11日復工率達90.1%。中汽協指出，2月銷量相當於2005年的銷售水平，但已經見底，隨消費者漸漸恢復信心，料第三季可以回復正常水平。

中汽協也促請內地政府推出措施支援行業，包括下調小排量乘用車購置率、延緩「國六」排放標準等。

中汽協公布1月份銷售數據時，已預告2月跌幅將加劇。總結首兩個月，內地汽車總銷量按年大減42%。

近期，多家車企先後公布2月銷量表現，跌幅都以7成起跳。

東風 （00489） 最新公布，2月汽車銷量按年跌81%至2.6萬輛，當中乘用車佔1.97萬輛，商用車佔6,423輛，分別按年跌82%和73%。總結首兩個月，東風累計銷量跌34%至25.2萬輛。

吉利 （00175） 早前公布，受疫情影響及春假令工作日減少，2月份銷量按年減少約75%至2.1萬輛。

長城汽車 （02333） 上月車銷量就按年減少85.5%至約1萬輛，首2個月長汽銷量按年減少50.1%至9.03萬輛。

（第二版加入東風2月銷售表現）

相關文章：

【汽車銷售】吉利2月份銷量按年大挫75%

中汽協︰1月汽車銷量挫19% 2月表現料更差

【全球大流行】民航局︰2月航空業虧損246億人幣 歷來最傷