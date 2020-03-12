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【阿里騰訊股價】科網焦點「ATM」阿里騰訊美團　應如何部署？

金融經濟 14:46 2020/03/12

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阿里巴巴股價已迫近香港上市首日表現，騰訊、美團股價亦大幅回調，投資者應否現時買入？

世界衛生組織（WHO）將新冠肺炎疫情定性為全球大流行，引發環球股市再急瀉，港股今日曾跌逾千點，「ATM（阿里巴巴、騰訊、美團）」更跌穿支持位，反映市場氣氛悲觀。

在新冠肺炎疫情爆發前，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 前景普遍被市場看好，三股股價屢破頂，但疫情爆發後，阿里已從高位回調17%，騰訊累跌13%，美團更累跌22%，現時是否為投資者買入的時機？

阿里巴巴：業務或處復甦期

阿里巴巴今日曾低見187.2元，迫近香港上市首日187元表現，意味去年11月底上市以來升幅已基本抹去。對於上市後希望買入阿里巴巴的投資者而言，現時股價已處於非常「吸引」的水平，但公司基本面能否支持股價後市再上？

從基本面分析，阿里巴巴管理層曾明言首季增長放緩，市場或下調本季盈利預測。但值得注意是，阿里巴巴業務集中在中國，目前中國疫情防控初見成效，加上旗下物流、外賣、超市等已基本恢復運作，若此後中國疫情繼續受控，阿里的業務應已處於復甦。

不過，現時股市風聲鶴唳，疫情憂慮達到極致，加上美股未能止跌，全球科網龍頭未能倖免，阿里巴巴短綫股價或續波動，投資者不應預期短綫能大幅獲利。

【阿里巴巴股價】阿里巴巴逼回港上市後新低　低位只差一口價

【阿里巴巴股價】買阿里巴巴與騰訊有何分別？

騰訊：「疫情受惠股」 受大市氣氛拖累

疫情衝擊各行各業，但騰訊事實上為少有的「疫情受惠股」，股價在2月中更升至420元的近1年高位，主要因疫情期間《王者榮耀》、《和平精英》等手游表現出色，騰訊視頻應亦可受惠綫上娛樂需求增加。

騰訊將於下周三（3月18日）公佈去年業績，市場仍觀望業績表現及管理層指引。但由於騰訊為指數重磅股，近期大市走勢轉差，若資金流出股市也將影響該股表現。

【騰訊股價】騰訊早段挫逾13元　北水經紀牌正全力接貨力撑

調查機構：騰訊去年手遊收入55.5億美元

【阿里巴巴股價】買阿里巴巴與騰訊有何分別？

疫情衝擊+獲利壓力 美團短期承壓

綜合市場意見，外賣行業為本次疫情中受影響較大的領域，主要因餐廳未能開門、騎手短缺等因素；此外商舖關閉加上消費意欲低迷，美團到店業務預計也將受重創。

美團雖自疫情以來股價大幅回調，已自高位累跌逾2成，但該股自去年初以來倍升，仍面臨不少獲利壓力，加上本次疫情對業務衝擊尚不明朗，短期股價或繼續承壓。

【阿里巴巴股價】阿里孫權領軍「生活好，支付寶」改革　美團突遭夾擊

美團10周年生日　創始人王興：「人們總是高估未來兩年的變化，而低估未來十年的變化」

香港股票 美團點評－W（03690） 騰訊控股（00700） 阿里巴巴－SW（09988） 新冠肺炎 遊戲

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