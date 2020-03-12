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【疫市營商】本地旅遊體驗逆市做好　成功秘訣在於？

商業 14:20 2020/03/12

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港人出外旅遊的選擇大大減少，部分本地戶外體驗活動反而逆市做好。（JK Club Facebook圖片）

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情演變至全球大流行，港人出外旅遊的選擇大大減少。部分本地戶外體驗活動反而逆市做好，旅遊預定平台亦KKday推出本地遊。該平台香港區總經理李靜茵表示， 3月份首星期內，本地產品的銷售額錄得雙位數字升幅。

消費者多注意本地活動　造就逆市倒升
舉辦珍珠導賞團及工作坊的香港珍珠養殖協會，報名人數同樣逆市不跌反升。市場推廣主任鍾希桐透露，近期報名人數短期內增加逾兩成，相信部分原因與疫情有關。出境旅遊的選擇減少，使消費者更留意本地遊的活動。她又坦言，原本預計疫情將會對報名情況有影響，故現時不跌反升是超出預期。

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迎合生態遊潮流　獨特體驗吸引消費者
據鍾希桐透露，目前來自網上旅遊平台的預定佔超過7成，參加者包括親子、閨蜜、情況等，當中又以珍珠首飾工作坊最受歡迎。她解釋，珍珠導賞團同樣迎合近期生態旅遊、深度遊的潮流；加上本地市場較少同類型的活動，相信有助導賞團在逆市突圍而出。

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戶外＋本土　逆市成功方程式？
另一主打戶外體驗的貝澳露營車會（JK Club）的發言人透露，近期露營車的查詢及預訂亦較平日多，相信受惠於現時疫情，不少港人均停課、休假。她又指，不同年齡層的顧客亦有增加之勢。

同樣主打本土獨特體驗的少爺啤導賞團，同樣未受疫情影響。 少爺啤市場推廣負責人譚小姐透露，報名人數與疫情爆發前相若；近期亦在KKday上架，暫時反應不錯。

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記者：葉泳珊

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