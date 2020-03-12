【德國疫情】推電話應診 病人拎病假毋需現身

德國疫情加劇，醫護人手緊張。德國容許醫生透過電話應診，向病人發出病假證明，病人毋需現身診所或醫院。這措施不但可減輕疫情為醫護帶來的負擔，也可降低病人受感染風險；適用於新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疑似患者或感冒患者。

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德國打工仔倘要請病假，通常須親自去看醫生，提交由醫生開出的書面病假通知予僱主。根據德國現行的法律，患病的員工可在家休息3日，而不必取得病假證明。

德國正值流感季節，加上新冠肺炎肆虐，醫護人手緊張。衛生機構日前推出電話應診，在未來一個月，患有輕度呼吸道感染（如感冒）的患者，毋需親自去看醫生以獲得病假，以打電話諮詢醫生取代，可獲取最多7天的病假。

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全國醫生協會（National Association of Statutory Health Insurance Physicians，KBV）和全國保險公司協會（Central Association of Statutory Health Insurance Companies，GKV-Spitzenverband）表示，目前處於非常時期，就須採取非常措施。

兩大協會指，因新冠肺炎爆發和流感季節，診所的等候室已爆滿，故希望新措施能減輕負擔；但是否親自會見病人診症，由醫生作最終決定，例如患者病徵惡化、患有嚴重疾病。

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▲ 德國疫情加劇，醫護人手緊張。德國容許醫生透過電話應診，向病人發出病假證明。

記者：鄧燕君