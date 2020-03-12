  • 20°C
香港時間 : 2020312日 (四) 14:39
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 口罩返貨 家居檢疫 武漢肺炎 home office 移民 抽新股 貸款 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【德國疫情】推電話應診 病人拎病假毋需現身

環球社會熱點 14:16 2020/03/12

分享：

德國疫情加劇，醫護人手緊張。德國容許醫生透過電話應診，向病人發出病假證明，病人毋需現身診所或醫院。這措施不但可減輕疫情為醫護帶來的負擔，也可降低病人受感染風險；適用於新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疑似患者或感冒患者。

【意大利疫情】醫院爆煲 指引建議醫生取捨 或放棄老弱

【意大利疫情】全國商店停業抗疫 僅糧店藥房例外

德國打工仔倘要請病假，通常須親自去看醫生，提交由醫生開出的書面病假通知予僱主。根據德國現行的法律，患病的員工可在家休息3日，而不必取得病假證明。

德國正值流感季節，加上新冠肺炎肆虐，醫護人手緊張。衛生機構日前推出電話應診，在未來一個月，患有輕度呼吸道感染（如感冒）的患者，毋需親自去看醫生以獲得病假，以打電話諮詢醫生取代，可獲取最多7天的病假。

【全球大流行】美國白宮疑列疫情會議爲機密 專家遭拒參與

【全球大流行】日本疫情未止 東京知事：不可能取消奧運

全國醫生協會（National Association of Statutory Health Insurance Physicians，KBV）和全國保險公司協會（Central Association of Statutory Health Insurance Companies，GKV-Spitzenverband）表示，目前處於非常時期，就須採取非常措施。

兩大協會指，因新冠肺炎爆發和流感季節，診所的等候室已爆滿，故希望新措施能減輕負擔；但是否親自會見病人診症，由醫生作最終決定，例如患者病徵惡化、患有嚴重疾病。

【全球大流行】全球大流行瘟疫怎定義 有何影響？

【美國疫情】國會首確診 民主黨參議員幕僚染病

德國疫情加劇，醫護人手緊張。德國容許醫生透過電話應診，向病人發出病假證明。

記者：鄧燕君

相關文章

【Tom Hanks確診】湯漢斯夫婦澳洲拍戲染病「似感冒周身痛」
今日
【Tom Hanks確診】湯漢斯夫婦澳洲拍戲染病「似感冒周身痛」
【意大利疫情】醫院爆煲 指引建議醫生取捨 或放棄老弱
今日
【意大利疫情】醫院爆煲 指引建議醫生取捨 或放棄老弱
【全球大流行】美國白宮疑列疫情會議爲機密 專家遭拒參與
今日
【全球大流行】美國白宮疑列疫情會議爲機密 專家遭拒參與
【全球大流行】日本疫情未止 東京知事：不可能取消奧運
今日
【全球大流行】日本疫情未止 東京知事：不可能取消奧運
【意大利疫情】全國商店停業抗疫 僅糧店藥房例外
今日
【意大利疫情】全國商店停業抗疫 僅糧店藥房例外
疫情 傳染病 診所 醫生 德國 流感 感冒 武漢肺炎 新冠肺炎

上一篇文章

【歐洲疫情分佈圖】意大利全國商店停業 醫院爆煲 土耳其失守

下一篇文章

【Tom Hanks確診】湯漢斯夫婦澳洲拍戲染病「似感冒周身痛」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【歐洲疫情分佈圖】意大利全國商店停業 醫院爆煲 土耳其失守
【歐洲疫情分佈圖】意大利全國商店停業 醫院爆煲 土耳其失守
新型冠狀肺炎全球疫情（03月12日 時間14:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（03月12日 時間14:00）
【加拿大疫情分佈圖】確診迫近100 多倫多卑詩省重災
【加拿大疫情分佈圖】確診迫近100 多倫多卑詩省重災
【油價暴瀉】俄羅斯背叛油組拒再減產 劍指美國頁岩油
【油價暴瀉】俄羅斯背叛油組拒再減產 劍指美國頁岩油
【美國疫情分佈圖】再失5州確診破1300 封關歐洲30日
【美國疫情分佈圖】再失5州確診破1300 封關歐洲30日
【日本疫情分佈圖】愛知縣確診破百 東京知事：不可能終止奧運
【日本疫情分佈圖】愛知縣確診破百 東京知事：不可能終止奧運