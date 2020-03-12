【全球大流行】民航局︰2月航空業虧損246億人幣 歷來最傷

▲ 民航局表示，2月份內地航空業虧損創單月最高紀錄。

新冠肺炎疫情全球大流行，對航空業構成重大衝擊。中國民用航空局表示，2月份內地航空業共虧損245.9億元(人民幣.下同)，其中，航空公司虧損209.6億元，為單月虧損額最高紀錄。1至2月，民航全行業虧損175.8億元。

疫症全球大流行 客貨運俱跌

民航局表示，2月份內地共完成運輸總周轉量25.2億噸公里，按年下降73.9%；完成旅客運輸量834萬人次，按年下降84.5%；完成貨郵運輸量29.7萬噸，按年下降21%。

截至3月10日，81個機場項目中，有49個項目已復工，復工率達60.5%。其中，30個國家重大機場建設項目復工率達76.6%。未復工項目中，13個是受疫情影響，19個為寒冷地區，尚未具備復工條件。預計4月上旬復工率將達到86%。

另外，民航局下發《關於積極應對新冠肺炎疫情有關支持政策的通知》，提出實施積極財經政策、積極推進降費減負、加大基礎設施投資、促進航空運輸發展、優化政務服務工作等5個方面16條政策措施。

通知還提出，抓緊新開工復工樞紐機場、脫貧攻堅、藍天保衞戰等一批重點基礎設施項目，力爭全年完成固定資產投資1,000億元人民幣。

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