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Uber最熱門失物　手機銀包之外仲有車匙？

科技 15:12 2020/03/12

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Uber日前公布「2019年失物招領指標」，統計乘客最常遺留在Uber車上的物品，以及最常遺失物品的時間點。除了手機、銀包外還有甚麼？

共享汽車服務Uber近年成為不少人的乘車方式，更有不少「大頭蝦」乘客會在Uber上丟三落四。Uber日前就公布「2019年失物招領指標」，統計乘客最常遺留在Uber車上的物品，以及最常遺失物品的時間點。

調查指出，乘客在Uber遺失的物品之中，前十名分別為：手機、銀包、鑰匙、背包、耳機、衣服、眼鏡、電子煙、護照駕照及水壺。其中手機、銀包及鑰匙已連續四年上榜。

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在鑰匙部分，最常見的竟是汽車品牌BMW的車匙，其次為Honda、Jeep及Toyota。而耳機部分，Uber發現乘客遺留AirPods的次數，較前年增加21%，佔比最高。報告亦指出，相較Prada、YSL及Chanel，乘客會更容易遺留LV物品在車上。

報告更列出50項「獨特奇怪類」的遺留物品清單，包括：煮熟的雞蛋、假牙、假髮、占卜板、怪異雕像等。

報告更列出50項「獨特奇怪類」的遺留物品清單，包括：煮熟的雞蛋、假牙、假髮、占卜板、怪異雕像等。（Uber資料圖片）

此外，報告亦指，乘客會根據不同日子，而最常遺留不同的物品。如在周一：遺留嬰兒車、周二：護照、周三：珠寶、周四：身分證、周五：現金、周六：行李、及周日：聖經。而乘客搭車最常遺失物品的時間點，通常最多為周五與周六，特別在下午6時、深夜11時至凌晨的時段為高峰期。

為協助大頭蝦乘客，Uber亦提供渠道幫助乘客找回物件。乘客可跟以下步驟尋找自己遺留在Uber上的失物：

  • 可透過手機開啟Uber程式
  • 點擊右上方的按鈕
  • 進入個人帳號的功能設定選單
  • 點選「幫助」
  • 點選「需要協助處理這趟行程的問題？」屏幕畫面就會顯示上一次行程的詳細資訊，往下滑即可看到「我在車上遺落了物品」
  • 直接與Uber駕駛聯絡詢問失物相關事宜

若手機遺留在車上，可透過Uber官方網頁版聯絡駕駛，相關詳情說明可點擊： https://help.uber.com/h/53539bde-f6f4-4909-85de-fa0b99f82be0

責任編輯：曾曉汶

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