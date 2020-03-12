【Tom Hanks確診】湯漢斯夫婦澳洲拍戲染病「似感冒周身痛」

▲ 【Tom Hanks確診新冠肺炎】湯漢斯夫婦澳洲拍戲染病「似感冒周身痛」

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）全球大流行，荷里活影帝湯漢斯（Tom Hanks）也染病。Tom Hanks 在澳洲籌備電影拍攝期間，與老婆一同確診患上新冠肺炎。湯漢斯這位當年的「阿甘」現已63歲，年紀也不輕。不過幸好湯漢斯夫婦病徵相對輕徵，並正接受適當治療。

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Tom Hanks現時在澳洲昆士蘭州黃金海岸，原本正為一部關於貓王的電影做前期工作。湯漢斯周四（12日）在Instagram公佈，自己與妻子Rita Wilson一同確診感染新冠病毒。

Tom Hanks形容，他們兩人覺得疲倦，就像患上感冒，身體亦有些痛楚，而Rita偶爾有些着涼，並有輕徵發燒。

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Tom Hanks稱，他們是感到不適之下求醫，並接受新型冠狀病毒測試，結果呈陽性，現正接受當局安排隔離。他說會與大家保持聯絡，有新消息就會公佈。

Rita Wilson現年也是63歲，是歌手和演員，上周曾在悉尼歌劇院和布里斯班舉行演唱會。

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澳洲現有約130宗新冠肺炎確診病例，主要集中在悉尼、墨爾本、黃金海岸等主要城市。

澳洲傳媒報道，Tom Hanks確診後，他原正籌備的新電影工作會暫停。新片未有名字，但會由澳洲導演Baz Luhrmann執導，講述貓王一身。

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