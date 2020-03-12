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【意大利疫情】醫院爆煲 指引建議醫生取捨 或放棄老弱

環球社會熱點 14:35 2020/03/12

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新冠肺炎疫情下，意大利醫院爆煲，有醫學組織發指引，建議醫生分配深切治療資源時作取捨，放棄治癒機會較低病人。

意大利疫情急速惡化，確診新冠肺炎人數由一周前僅2000多宗，急增至最新逾1.2萬，需要深切照護的重症病人數目亦急增，當地醫療系統呈爆煲狀態，不夠儀器及醫護人員為所有人提供深切治療，有醫學組織發指引，要求醫生作取捨，放棄治癒機會較低的病人。

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美國傳媒報道，意大利醫學組織SIAARTI因應醫療系統爆煲問題，日前向醫護人員發布指引，明言不建議給予所有有需要病人深切治療，應顧及分配公義，合理地分配有限的醫療資源。

指引稱應作取捨，要以顧及最多人的最大利益為原則，將深切照護資源，優先提供予有最高治癒機會的病人，直指或有必要按年齡設限，意味年老、康復機會低的人士，較大機會被放棄。

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目前意大利醫院已迫爆，指引指出，若繼續遵守先到先得的方式分配深切治療資源，等同將較遲送院的人拒於門外，指南又提到，應評估病人整體狀況，本身有其他病的人，死亡機會較高。

今次疫情影響的，不僅新冠肺炎患者，指南稱，相關原則亦適用於其他需要深切照護的病人，強調非新冠肺炎病人同樣佔用稀缺的醫療資源。

有關指南顯示，意大利醫療系統極其危急，已陷戰爭狀況，以至醫護人員需要這方面的資訊，必須作出艱難抉擇，顧不得當中的道德問題。

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