印度宗教騷亂採人臉識別技術　捕捉逾1100名示威者

▲ 印度執法部門利用人臉識別技術，成功揪出有份參與衝突的逾1100名示威者。

新德里市上月爆發嚴重流血衝突。據外媒TechCrunch報道，印度一名高級官員周三出席下議院會議時指，當地執法部門利用人臉識別技術，成功捕捉到有份參與衝突的逾1100名示威者。不過，除考慮到個人私隱外，技術的準確度亦引起爭議。

印度內政部長沙阿（Amit Shah）透露，執法部門早已部署人臉識別技術，該系統輸入了國民身份證資料、駕駛執照等，包括載有超過10億國民的生物辨識資料庫Aadhaar，以偵查2月25日至26日，在新德里東北部發生的社區暴力參與者。

沙阿質疑，人臉識別技術只是一個軟件程式，無法看到信仰，只能看到臉部，並且通過臉部識別捕捉犯人。他敦促新德里政府，不應將無辜者牽涉到該監視系統，又不滿政府在缺乏監管的情況下，急於部署人臉識別技術。

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事件引起不少憂慮，質疑印度政府在部署該技術前，未有進行適當磋商、制定法律等。非政府組織Internet Freedom Foundation稱，是次使用的人臉識別系統，是新德里警方首次購買，主要用來識別失蹤兒童，於2019年準確率僅為1%，甚至無法區分男孩和女孩。

互聯網自由基金會（IFF）執行董事Apar Gupta認為，該技術在沒有任何明確的基本法律權限的情況下使用，明顯違反私隱權。他提醒，人臉識別技術仍在發展中，執法時使用存在極大風險。

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印度國會去年12月通過《公民身份修正案》，允許來自巴基斯坦、阿富汗及孟加拉的非法移民，一旦受宗教迫害，可獲得印度公民身份，但穆斯林除外。《修正案》被批評違法憲法原則，涉及歧視穆斯林爭議，激起民眾上街抗議。示威者以和平示威、靜坐等方式抗議，卻不得要領，警方曾開槍及發射橡膠子彈等武力驅散。2月24日，新德里連續兩日爆發衝突，演變成印度教徒與穆斯林互相攻擊，超過50人死亡，數百人受傷。

責任編輯：姚慧儀