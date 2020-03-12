【新冠肺炎】全球健康指數調查：疫情令人感壓力易損健康

新冠肺炎疫情全球蔓延，令大眾情緒受壓，容易出現壓力感。屈臣氏集團旗下的顧客體驗研究團隊WISE，進行了一項全球健康調查，並發布「全球健康指數」。發現快樂程度越高的人，身心也更爲健康。



健康指數 港排尾二？

是次調查於去年11至12月期間，在亞洲及歐洲共10個市場訪問超過5,500位來自亞洲及歐洲共10個市場、年齡介乎15至60歲的顧客，91%受訪者認同，微笑能為健康帶來很多益處，但當中只有66%受訪者認爲自己笑得足夠，並指出日常生活的壓力令他們難以展露歡顔。受訪的10個市場中，荷蘭的全球健康指數排名最高，香港排尾二，只是稍勝泰國。疫情導致全球外科口罩及消毒產品等市場供應緊張，令價格不斷飆升，弱勢社群尤其難以負擔而可能帶來巨大壓力，長遠可導致健康問題。



研究又發現，現今全球最重要的三個健康議題分別為均衡飲食、體重控制及壓力管理，其中壓力管理的增幅為其餘兩項的兩倍。值得留意的是，隨著互聯網及社交媒體上的錯誤資訊日益氾濫，是次調查發現依靠網上搜尋健康資訊的人數，較2017年的調查有所減少。顧客更傾向從可靠的來源中獲取健康資訊。數據又顯示，61%的顧客會於生病時選擇向醫生求醫，43%的顧客會自行前往店舖購買成藥。然而，只有15%的受訪者在感到不適時，選擇向藥劑師尋求專業意見。

Ｚ世代自覺快樂 活得健康

調查又發現，全球人口中，相對其他較成熟的年齡層，如Y世代、X世代及嬰兒潮世代，Z世代笑得較多以及活得更為快樂，同時，他們也傾向認為自己是較健康的一群。另外，普遍受訪者將家庭(87%)和健康(84%)放在首位，而財富(33%)及愛情(32%)則分別排名第三和第四位。

2019年，屈臣氏集團有10億顧客曾光顧購買保健產品，健康類別產品的銷售額按年增長11%。購買保健產品的顧客光顧集團旗下店舖的次數平均每年超過10次，消費額亦比一般顧客高出近80%。集團數據分析顯示，全球愈來愈多顧客傾向購買及服用維他命和營養補充劑，銷售額按年增長12%。



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責任編輯：梁巧恩