【全球大流行】環球減息放水反惹股滙雙殺　哪個國家最傷？

▲ 環球政府貨幣政策及財政政策雙管齊下，惟股市愈救愈跌，部分國家更出現股滙雙殺。

新冠肺炎疫情在全球蔓延，各國政府及央行聯手減息及推刺激政策。盡管貨幣政策及財政政策雙管齊下，惟股市愈救愈跌，部分國家更出現股滙雙殺。哪個國家表現最傷？下文幫你一文看懂。

美國：道指確認步入熊市

聯儲局於本月3日緊急減息半厘，下調聯邦基金利率0.5厘，至1至1.25厘，以應對新冠肺炎疫情。另外，利率期貨最新顯示，市場預期聯儲局本月17至18日的議息會議上，最少減息0.75厘的機會是100%，當中減息1厘的機會升至81.2%，意味美息有機會回到「零息」時代。

不過，減息並未支持美股，自聯儲局減息以來，道指下跌11.8%，標普500指數下跌了11.3%；美滙指數下跌了0.88%。油市崩盤加上疫情擴散，美股近期急跌，道指較上月創下的紀錄高位跌逾20%，確認已步入熊市，是金融海嘯後首次。

美國總統特朗普今早（12日）發表講話後，美股期貨未止跌，截至中午仍跌近4%。

澳洲：央行減息以來，澳洲股市跌逾17%

澳洲莫里森政今日（12日）宣布推出176億澳元（約114億美元）刺激經濟計劃，措施包括在未來兩年內斥13億澳元保障12萬名學徒的工作；在4年內花費67億澳元，以支持中小企業的現金流，以便企業可以在低迷時期支付工資。不過，當地股市未止跌，悉尼普通股指數今日曾跌近7.5%，現跌幅收窄至逾6%。

澳洲央行3日宣布減息0.25厘，指標利率減至0.5厘歷史新低，以應對疫情衝擊。澳洲減息後，澳元兌美元跌近2%，澳元兌港元最新跌至5算水平。另外，自當地減息以來，當地股市跌逾17%。

英國：鎊滙兌港元跌穿10算

英倫銀行昨（11日）為對抗新冠肺炎疫情對經濟衝擊，宣布下調基準利率50點子至0.25厘，是繼美國之後緊急減息，並提出300億英鎊財政刺激方案。不過，富時100指數昨日仍跌1.4%。英鎊兌美元最新報1.28元，兌港元最新報9.96算。

日本：圓匯本月升值近4% 惟日股跌逾一成

日本2日公布第一輪刺激經濟措施，提出回購5000億日圓政府債券，向市場提供流動性；本周再公布總額達4300億日圓的第二輪紓困措施。惟本月以來，日股跌幅逾11%。

惟由於日圓是避險貨幣，日圓滙價不跌反升。本月以來，日圓兌美元升值了近3.7%，是主要貨幣中表現最好，每百日圓兌港元最近升至7.5算。

中國：抗跌力較佳 惟港股美國以來跌近8%

在環球大跌市下，A股算是抗跌力較佳的一員。本月以來，滬指上升1.4%、深證成指上升了近1%。另外，人民幣也升值了0.24%。不過，港股的表現則較遜色，美國減息以來，恒指跌近8%，港滙則維持偏強水平。

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