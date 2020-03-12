5G持續改進　結合Wifi 6完善網絡體驗

▲ 5G陸續在不同國家普及應用，中國力爭成為5G發展的全球領導者。（法新社資料圖片）

5G時代來臨，不少城市及當地電訊商着力發展5G，把握商機。不過，如何建設及選擇供應商，是大眾甚至各地政府都關注的議題。科企Hewlett Packard Enterprise（HPE）宣布，推出「即服務（as-a-Service）」產品組合，協助電訊商建立及部署開放式5G網絡。

HPE通訊及媒體解決方案副總裁及總經理Phil Mottram表示，5G能否持續改進，關鍵在於其開放性。而電訊商可利用開放的5G產品組合，達至降低成本，並避免過分依賴單一供應商。

5G今年陸續在不同國家普及應用，不少電訊商都全力開發和部署5G，期望可以早着先機。HPE今次推出的產品組合，將有助電訊商運用5G提升收入，並加快部署5G服務，提供動態、個人化和實時的體驗。Phil指出，產品組合建基於開放且可互相操作的平台，並結合電訊商級別的基建和模塊化軟件組件（modular software components），令電訊商可加入更多自動化功能。

較高頻率訊號 難滲透室內

由於無綫電接入網（RAN）中的舊式網絡基建仍使用專有的網絡技術，導致較高的營運成本和較低的靈活性。同時，較高頻率的5G訊號較難滲透至建築物內。事實上，不少業內人士均認為，Wifi並不會被5G取代，未來或會相輔相成。

因此，電訊商將需要運用5G和Wifi 6網絡，以便在客戶進入商場、校園或辦公大樓等建築物時，仍可提供無間斷的網絡服務。「5G產品組合夠廣泛，並借助Wifi 6為電訊商提供更強的連接性、新的運算服務。」他認為，5G和Wifi 6的結合，有助電訊商完善用戶的網絡使用體驗。

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Phil另指出，5G產品組合可協助電訊商構建開放、供應商多元的5G核心。而公司旗下網絡解決方案供應商Aruba的Central服務包括Air Pass Wifi或5G漫遊，及Air Slice SLA管理，可通過允許無縫Wifi連接的用戶和物聯網設備，協助電訊商擴展5G覆蓋。

勿依賴單一供應商 風險大

上一代網絡專有的垂直集成系統，通常依賴於單一供應商提供。可是Phil認為，如電訊商只依賴單一供應商發展5G，或會有較大風險。

他表示，HPE開放的5G產品組合，可為企業提供在核心、邊緣及內部應對5G挑戰的解決方案。「藉HPEGreenLake『即服務』形式提供基建，即可以按量付費或訂閱方式使用。這有助電訊商加速推出5G基建的同時，毋須在前期投入大量成本支出，同時協助管理時間和5G部署規模的不確定性。」

Phil補充，公司目前正在進行的開放式5G項目多達50個，而其Mobile Core軟件為82個運營商中的7億名核心用戶使用。

記者：楊匡然