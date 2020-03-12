【熊市來臨】美股暴挫陷熊市 為何黃金亦跟跌？

▲ 美股步入技術性熊市，惟金價走勢不升反跌。

美股自高位回落逾20%，步入技術性熊市。另一方面，作為避險資產的黃金價格亦同樣下挫，繼日前金價衝上1700美元大關後，目前已回落至1,634美元。本來黃金應該是股市熊市中受惠的避險資產，為何也會跟跌？

美股熊市來臨 金價不升反跌

日前聯儲局突然大手減息0.5厘，加上市場憧憬未來會「一減再減」，美國債息急跌，持有黃金的成本亦會降低。但金價的走勢，卻與股市熊市相近，兩者出現不符常理的一致性。

其中一個較多人認同的解釋，是由於近日股市大跌，券商不斷「Call孖展」，就融資槓桿交易追收保證金，令大量投資者急需現金補倉，於是便拋售手中黃金，令金價走勢不升反跌。

但金拓（ Kitco）分析師Gary Wagner卻提出了另一個觀點︰「也許各國央行正在出售黃金，來資助本國政府抗擊新冠疫情。」雖然，Wagner的說法尚未得到證實，但若其推斷正確﹐那麼疫情於全球大流行的影響或遠大於預期。

除了上述解釋外，黃金作為首飾用料，其走勢也一定程度上受到經濟狀況及市場需求影響，若新冠肺炎衝擊持續，經濟轉差會令印度、中國等地對飾金需求下降，不利金價走勢。

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