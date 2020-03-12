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【全球大流行】美國白宮疑列疫情會議爲機密 專家遭拒參與

環球社會熱點 13:38 2020/03/12

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美國的新冠肺炎疫情持續，美國42州遭疫情侵襲，確診人數突破1300。外界批評特朗普政府未能及時應對疫情，導致疫情擴散。路透社引述消息人士指，白宮下令將新冠肺炎高級會議列爲機密，有部分政府專家及官員不獲准參與會議，令人質疑疫情資訊的透明度。

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路透社引述聯邦衛生官員指，自1月爆發新冠肺炎疫情起，美國衛生及公共服務部（HHS）於高安全級別的會議室内召開數十次機密會議，商討感染範圍、隔離及出入境限制等事宜。

聯邦衛生官員指，美國國安會議（NSC）下令將會議列爲機密，有關命令是由白宮直接要求。有政府專家在防疫工作中有關鍵作用，但由於沒有安全許可，而不獲准參與有關會議。

有行政官員指，由於他沒有相應的安全許可，無法於機密會議中提出涉及執行檢疫的複雜問題。有消息人士更指出，由於HHS工作人員並無足夠權限，導致他們經常無法獲悉新冠肺炎疫情的進展。

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聯邦衛生官員更指，HHS會議於敏感信息隔離設施（Sensitive Compartmentalized Information Facility，簡稱SCIF）內舉行。SCIF一般用於情報及軍事行動，與會者禁止攜帶普通手機及電腦。HHS亦設有SCIF，但理論上只於生物戰或化學襲擊時使用。

路透社引述1名美國高級前衛生官員指，將有關應對公共衛生危機的會議列爲機密，情況不尋常。

NSC發言人尤利奧特（John Ullyot）未有就是否將HHS會議列爲機密一事回應，但強調聯邦機構的透明度，指出政府並無將涉及新冠肺炎的會議列爲機密，但發言人無具體説明是何會議。HHS發言人Katherine McKeogh亦發表聲明，但同樣無回應是否將HHS會議列爲機密一事，僅同意有關會議應為非機密會議。

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路透社引述消息人士指，白宮下令將新冠肺炎高層會議列爲機密，有部分政府專家及官員不獲准參與會議。

責任編輯：鄭錦玲

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