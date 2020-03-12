【新冠肺炎】疫情拖累企業招聘　畢業生何去何從？

▲ 本港受新冠肺炎影響，企業招聘意慾下降，應屆大學畢業生就業充滿挑戰。有國際招聘公司指出，目前企業招聘行為較謹慎，料未來部分行業招聘數目減少，畢業生將面臨更激烈的職位競爭。

本港受新冠肺炎影響，企業招聘意慾下降，應屆大學畢業生就業充滿挑戰。有國際招聘公司指出，目前企業招聘行為較謹慎，料未來部分行業招聘數目減少，畢業生將面臨更激烈的職位競爭。

據大學聯校就業資料統計庫（JIJIS）數據顯示，去年於平台刊登的全職大學畢業職位有約8萬份，按年減8.9%，截至本年1月至2月份，企業刊登的全職職位有8,469份，兼職達387份，全職及兼職暑期工和實習職位達到3,461份，應屆大學畢業生求職選擇相對減少。

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國際招聘公司Michael Page區域總監陳孝威表示，實際上，企業招聘狀況視乎不同行業而定，部分受經濟影響較大的企業，招聘行為更加審慎，「以往企業提供3至4個職位，現時可能只有1個或者2個，職位減少導致求職競爭更大。」他續指，就目前狀況而言，企業仍然會繼續請人，主要原因是大型企業實行的接班人計劃（Succession Planning），未來會繼續引入新員工，進行職業培訓。

▲ 國際招聘公司Michael Page區域總監陳孝威表示，實際上，企業招聘狀況視乎不同行業而定，部分受經濟影響較大的企業，招聘行為更加審慎。（資料圖片）

理大就業服務處署理部門主管鄭志昊表示，疫情暫未有為畢業生的就業帶來太大影響，不少大型企業會招募管理培訓生，目前申請會計師行職位的學生，正準備進行第二輪面試，甚至有學生已獲得工作機會。針對最近不少企業採取綫上面試，學校亦有為學生提供支援，舉行模擬綫上面試練習，更為學生提供改善建議，幫助提高就業競爭力。

畢業可創業 科技界需求大

此外，他認為現時學生畢業出路多，求職未必是唯一選擇。很多學生未必往固定行業發展，有學生會考慮在本地或海外升學，亦有學生表示會嘗試創業，往不同方向發展。

陳孝威指出，雖然部分行業招聘步伐減緩，但科技相關行業的招聘活躍，近期電子商貿、零售及教育的需求增加，相關行業刊登的職位數目有所上升。據JIJIS數據顯示，目前最多刊登職位的為資訊科技，電訊及科技行業，反映市場需求增長，擁有該行業相關技能的學生，未來會在職場上較為吃香。

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記者：李寶如