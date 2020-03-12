【全球大流行】對沖基金橋水做空37間歐企逾900億　料未涉滙豐

▲ 全球最大對沖基金橋水（Bridgewater）創辦人達里奧（Ray Dalio）大舉沽空歐股。＿

歐洲疫情堪憂，有對沖基金隨即出手。據跟蹤歐洲公司沽空信息的Breakout POINT顯示，全球最大對沖基金橋水（Bridgewater）日前大肆做空37間歐洲公司，按周一（9日）收市價計，估計涉及金額逾105億歐元（約925億港元）。

Breakout POINT表示，橋水是次做空的37間企業包括軟件公司SAP、法國巴黎銀行、服飾品牌Adidas等，主要集中在法國及德國的企業，分別佔13間及10間。

另外，根據倫敦交易所披露，橋水於3月9日持有愛爾蘭建材公司CRH 0.66%淡倉。另外，由於同時未有沽空滙豐（倫敦：HSBA；港：00005）的披露，估計今次大規模沽空，並未涉及滙豐淡倉。橋水於2018年申報，曾持有1億股滙豐淡倉。

Breakout POINT形容，這種大手做空，在對沖基金中罕見。

新冠肺炎疫情在歐洲急速惡化，法國累計錄得逾2000宗確診個案；意大利更破一萬宗，並實施需要「封城」。世界衛生組織（WHO）已將新冠肺炎疫情定性為全球大流行。

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