【全球大流行】疫市恐懼未完 港股未到貪婪時（訂戶專享） 金融經濟 17:54 2020/03/12 分享： 新冠肺炎疫情全球爆發，世衞組織終宣告為「全球大流行」(pandemic），引發全球股市恐慌性拋售，美股、港股先後由高位累跌逾兩成步入熊市。機構投資者爭相走避的同時，不少投資者也許會問，別人恐懼之際，是否已到貪婪「撈底」之時? ... 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 滙豐8厘息無得輸 減派息又如何?（訂戶專享） 2020/03/11 滙豐8厘息無得輸 減派息又如何?（訂戶專享） 資金避險稍退潮 跌市反彈未脫險（訂戶專享） 2020/03/10 資金避險稍退潮 跌市反彈未脫險（訂戶專享） 油價重創美股債市 黑天鵝閃現（訂戶專享） 2020/03/09 油價重創美股債市 黑天鵝閃現（訂戶專享） 減息未立竿見影 央行抗疫仍須放水（訂戶專享） 2020/03/06 減息未立竿見影 央行抗疫仍須放水（訂戶專享） A股重返疫情前 獲捧外資避風港?（訂戶專享） 2020/03/05 A股重返疫情前 獲捧外資避風港?（訂戶專享） 香港股票 債券 減息 恒生指數 美國 撈貨 博反彈 美國聯儲局 世界衞生組織 新冠肺炎 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入