【全球大流行】疫市恐懼未完 港股未到貪婪時（訂戶專享）

新冠肺炎疫情全球爆發，世衞組織終宣告為「全球大流行」(pandemic），引發全球股市恐慌性拋售，美股、港股先後由高位累跌逾兩成步入熊市。機構投資者爭相走避的同時，不少投資者也許會問，別人恐懼之際，是否已到貪婪「撈底」之時?

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