【全球大流行】歐盟重啓快速警報系統　夥科企打擊疫情假消息

▲ 歐盟委員會已在上周與各科技巨頭會面，並重新啟動與Facebook、Google、微軟（Microsoft）、Twitter及Mozilla共同創建的快速警報系統。

世界衛生組織（WHO）昨（11日）宣布，冠狀病毒肺炎疫情定性為全球大流行，歐洲疫情更持續蔓延，歐盟27國全數中招。據外媒報道指，歐盟正計畫恢復2018年與美國科技公司建立的打擊網上政治虛假信息聯盟，打擊有關新冠肺炎疫情的虛假信息。

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歐盟委員會副主席Vera Jourova日前接受華爾街日報訪問時指，社交媒體上傳播的虛假疫情信息，觸發了世界各地的種族主義和仇外攻擊行為。而伊朗衛生部早前亦透露，網上流傳的虛假消息導致伊朗有44人死亡。而死亡原因是他們誤信謠言，喝了一種據說可殺死新冠病毒，混合酒精及漂白劑的飲品。

▲ 歐盟委員會副主席Vera Jourova強調，若今年各間科企，被發現應對措施不足，將有機會面臨進一步的監管。（法新社資料圖片）

因此，歐盟委員會已在上周與各科技巨頭會面，並重新啟動與Facebook、Google、微軟（Microsoft）、Twitter及Mozilla共同創建的快速警報系統，確保能共同打擊所有與新冠病毒起源、傳播和治療方法相關的假消息。

Jourova表示，這些科技公司已承諾協助刪除所有被認為對公眾有害的內容，而且亦會在平台上將國家衛生當局和世界衛生組織的資訊，放置於顯眼位置。她亦強調，若今年各間科企，被發現應對措施不足，將有機會面臨進一步的監管。

責任編輯：曾曉汶