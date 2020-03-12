  • 20°C
香港時間 : 2020312日 (四) 13:09
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 口罩返貨 家居檢疫 武漢肺炎 home office 移民 抽新股 貸款 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【全球大流行】歐盟重啓快速警報系統　夥科企打擊疫情假消息

科技 12:54 2020/03/12

分享：

歐盟委員會已在上周與各科技巨頭會面，並重新啟動與Facebook、Google、微軟（Microsoft）、Twitter及Mozilla共同創建的快速警報系統。

世界衛生組織（WHO）昨（11日）宣布，冠狀病毒肺炎疫情定性為全球大流行，歐洲疫情更持續蔓延，歐盟27國全數中招。據外媒報道指，歐盟正計畫恢復2018年與美國科技公司建立的打擊網上政治虛假信息聯盟，打擊有關新冠肺炎疫情的虛假信息。

>>>【新冠肺炎】特朗普邀科技巨頭會面　討論抗疫方法

歐盟委員會副主席Vera Jourova日前接受華爾街日報訪問時指，社交媒體上傳播的虛假疫情信息，觸發了世界各地的種族主義和仇外攻擊行為。而伊朗衛生部早前亦透露，網上流傳的虛假消息導致伊朗有44人死亡。而死亡原因是他們誤信謠言，喝了一種據說可殺死新冠病毒，混合酒精及漂白劑的飲品。

歐盟委員會副主席Vera Jourova強調，若今年各間科企，被發現應對措施不足，將有機會面臨進一步的監管。（法新社資料圖片）

因此，歐盟委員會已在上周與各科技巨頭會面，並重新啟動與Facebook、Google、微軟（Microsoft）、Twitter及Mozilla共同創建的快速警報系統，確保能共同打擊所有與新冠病毒起源、傳播和治療方法相關的假消息。

Jourova表示，這些科技公司已承諾協助刪除所有被認為對公眾有害的內容，而且亦會在平台上將國家衛生當局和世界衛生組織的資訊，放置於顯眼位置。她亦強調，若今年各間科企，被發現應對措施不足，將有機會面臨進一步的監管。

責任編輯：曾曉汶

相關文章

【新冠肺炎】朱克伯格偕妻捐款　助病毒檢測能力提高3倍
2020/03/11
【新冠肺炎】朱克伯格偕妻捐款　助病毒檢測能力提高3倍
【新冠肺炎】Apple鼓勵全球員工在家工作　以防疫症擴散
2020/03/09
【新冠肺炎】Apple鼓勵全球員工在家工作　以防疫症擴散
【新冠肺炎】 美國科技企業紛紛宣布西雅圖員工在家工作
2020/03/06
【新冠肺炎】 美國科技企業紛紛宣布西雅圖員工在家工作
【新冠肺炎】Facebook宣佈取消F8開發者大會
2020/02/28
【新冠肺炎】Facebook宣佈取消F8開發者大會
疫情 政治 種族主義 治療 伊朗 歐洲 美國 Facebook Microsoft Google

下一篇文章

【YouTube黃標】YouTube CEO發表公開信　稱將重新評估「黃標」政策
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

第三代iPad Air或永久黑屏　Apple推免費換屏計劃
第三代iPad Air或永久黑屏　Apple推免費換屏計劃
【虛擬銀行】渣打旗下Mox年內投入服務　無號碼卡降被盜風險
【虛擬銀行】渣打旗下Mox年內投入服務　無號碼卡降被盜風險
【WhatsApp Dark Mode】WhatsApp推出黑暗模式　簡單設定即可啟用（附教學）
【WhatsApp Dark Mode】WhatsApp推出黑暗模式　簡單設定即可啟用（附教學）
【新冠肺炎】Facebook將禁止在平台銷售口罩及相關廣告訊息
【新冠肺炎】Facebook將禁止在平台銷售口罩及相關廣告訊息
10億部Android機陷保安風險　簡單步驟檢查Android設備更新（附教學）
10億部Android機陷保安風險　簡單步驟檢查Android設備更新（附教學）
舊版Android停安全更新支援　10億部裝置陷保安風險
舊版Android停安全更新支援　10億部裝置陷保安風險