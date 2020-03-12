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羅兵咸永道籲港府重新審視保守策略 應檢討稅制等增加收入

金融經濟 12:46 2020/03/12

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羅兵咸認為港府應重新思考是否維持保守策略，應採取中長期措施推動經濟及增加收入。圖為中國南部區及香港稅務主管合夥人李尚義（左）、大中華區稅務主管合夥人 吳家裕（中）、香港稅務分歧協調服務主管及國際稅務合夥人王健華（右）。（程志遠 攝）

香港經濟陷入技術衰退當中，羅兵咸永道發表最新布告，建議港府採取中長期措施推動經濟及增加收入，包括強化離岸人民幣中心定位、對初創提供更多支援、檢討稅制等。

羅兵咸永道香港稅務合夥人王健華表示，港交所可採行人民幣及港元雙幣制交易，以擴大人民幣資金池，加強人民幣離岸中心角色。在創科發展方面，建議未來基金加大投資本港科創；港府亦可為理工科學生配對企業工作職位，加強人才培訓。

另外，香港未來5年面臨財赤，他建議港府應檢視稅制，包括考慮對開拓電子經濟相關的稅項。在營商環境方面，建議為跨國企業提供更多優惠及支援，吸引它們來港建設地區總部。

羅兵咸永道香港稅務主管合夥人李尚義表示，香港目前面對內外挑戰，對內包括財政赤字、經濟負增長；對外則要應對外圍環境挑戰，其他地區降稅，經合組織（OECD）擬設最低稅率等削弱香港優勢的轉變。他認為，政府應重新思考是否維持其保守策略。

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記者：侯景成

香港 稅務 羅兵咸永道

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