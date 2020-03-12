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【疫市營商】逸東酒店裝飾被指有政治意味　聲明：已更換相關擺設

商業 12:24 2020/03/12

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逸東酒店強調集團相信言論自由，尊重及包容各人的獨特性。（普慶Facebook圖片、網上圖片）

逸東酒店旗下的普慶餐廳近日被指甜品櫃裝飾具有政治意味，因其擺設上寫滿「612」、「721」、「831」等數字。昨日逸東酒店在Facebook回應有關投訴，強調集團相信言論自由，同時尊重各界聲音，已更換相關擺設。

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事源近日Facebook流傳數張普慶餐廳的照片，主要是甜品的不同裝飾。其中一張照片中，有擺設寫上「香港加油」、「抗疫戴口罩」、「HK Time 2019 」，以及一系列數字：「69、612、621、71、721」等。其後，該酒店的Facebook 專頁被部分人留言投訴該酒店及餐廳的政治立場。

逸東酒店昨日在Facebook發表聲明回應有關事件，表示已得悉及尊重各界聲音，同時亦已更換相關擺設。逸東酒店強調集團相信言論自由，尊重及包容各人的獨特性。不過，基於各人之觀點與公司立場可能稍有不同，希望員工可在適當的時間及渠道表達個人意見。

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事實上，今次亦非逸東酒店首次捲入政治風波。去年6月，逸東酒店亦曾在Facebook貼文中表示，「為了尊重各位員工的政治立場，我們不反對員工們就逃犯條例修例參與6月12日於金鐘添馬公園的聚會，並支持各員工以自己的方式發聲來愛護香港。」事件同樣引起評論，被酒店業主聯會批評有欠專業。

責任編輯：葉泳珊

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