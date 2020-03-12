【藍籌業績】太古列帳盈利跌62%、預告上半年經營虧損　太地基本溢利增1.4倍全年派息增4.8%

▲ 太古、太地去年基本溢利明顯增加，主要受惠於出售物業。圖為公司主要物業太古廣場。

太古 （00019） 早前已發盈警，太古今午公布，去年盈利跌62%至90.07億元，每股股息就維持3元。太古表示，即使基本溢利按年增1.09倍至178億元，但因為爆發新型冠狀病毒後前景變得極具挑戰和不明朗，因此維持派息不變，屬審慎做法。

太古地產 （01972） 去年呈報溢利按年跌53%至134.2億元，基本溢利就增1.4倍至241.3億元，派發第二次中期息0.59元，按年多4%。

太古地產全年派息0.88元，按年多4.8%，以中午收市價21.8元，股息率約4.04厘。太古地產今早股價大跌5.4%，見52周低位。

太古、太地基本溢利明顯增加，主要受惠於出售兩座位於太古城的辦公樓及香港其他投資物業權益的溢利。不過，受投資物業估值收益大減，令列帳盈利減少。

太古：今年上半年經常業務將錄虧損

太古指出，去年是充滿挑戰的一年，上半年表現令人鼓舞，但下半年社會事件和全球貿易磨擦，旗下多個業務受挫。

整體而言，太古公司經營性溢利跌4%，主要受累國泰航空 （00293） 少賺28%所致，物業組合價值的升幅亦遠較近年的升幅為小，權益回報率降至3.3%，低於過去5年平均的6.7%。

太古表示，物業部門、港機大部分業務整體業績穩定；太古可口可樂溢利增長強勁。不過，國泰航空下半年表現急轉差；太古海洋開發集團繼續錄得虧損，並再錄得一項重大的減值支出。

隨集團出售多項非核心資產。過去兩年從出售該等資產所得款項總計約340億元，至去年底，太古在撇除租賃負債後的資本淨負債比率為14.2%，按年少5.1百分點，並持有現金及未動用的已承擔融資400億元。

太古對今年前景悲觀，因香港和內地業務都受疫情影響，而且國泰所受影響尤為嚴重，預計上半年集團將錄得得經常性虧損。

太地：經常性基本溢利微增1%

太地基本溢利大增主要受惠於出售物業收益入帳，經常性基本溢利只增1%，主要由內地物業投資帶動。

太地指出，內地、美國的物業組合和香港辦公樓組合錄得滿意增長，租金收入增1.3%至122.7億元，也受惠於2018年第4季開幕的太古坊一座的全年租金收入而有所增長。

不過，這不足以抵銷香港零售物業的租金收入下降，此乃由於2019年下半年的租金支援及零售銷售額下跌所引致。

展望今年，太地預期香港中區寫字樓預期需求下跌、空置率增，會對辦公樓租金帶來壓力，即使預計太古坊辦公樓的租金會因租用率高企而相對堅穩，但個別租戶推遲租賃承諾。廣州、北京的辦公樓空置率將會上升及租金也會受壓，上海和美國邁阿密表現會較佳。

太地同時預計，零售物業及服務式住宅租金收入將會下降；個別零售租戶會因應其業務狀況獲提供暫時性租金支援；酒店的入住率和收入大幅下跌。

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