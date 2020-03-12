  • 20°C
香港時間 : 2020312日 (四) 13:08
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 口罩返貨 家居檢疫 武漢肺炎 home office 移民 抽新股 貸款 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【意大利疫情】全國商店停業抗疫 僅糧店藥房例外

環球社會熱點 11:54 2020/03/12

分享：

意大利全國商店停業，糧店及藥房除外。

意大利疫情繼續惡化，全國封城後確診人數繼續急增逾2000，當局採取進一步行動，下令全國除藥房及糧店外，所有商店停業，咖啡廳、理髮店等日常生活經常光顧的店舖全面關閉，以阻止疫情繼續散播。

【新冠肺炎】全球大流行瘟疫怎定義 有何影響？

NBA爵士Rudy Gobert以示不怕疫情 確診前摸麥克風（有片）

意大利總理孔特（Giuseppe Conte）發表全國電視講話，宣布全國商店強行休市的措施。他呼籲民眾不要囤積食物，強調無此需要，賣糧食或其他必須品的商店仍然會營業。

不過，意大利人生活必不可少的咖啡館則不得營業，餐廳關閉，只可提供送餐服務。此外，油站會繼續營業，公共交通工具繼續運作，但孔特呼籲國民，如無必要，例如是要買食物等，避免出行。

【美國疫情】國會首確診 民主黨參議員幕僚染病

特朗普禁歐洲人赴美國30日 無救市美股期指瀉1100點

孔特感謝民眾響應政府呼籲，改變生活習慣及留在家中，形容這是巨大的犧牲，他稱：「我知道這並不容易，但這是對國家巨大及珍貴的貢獻，全世界都看着我們，尤其是我們的確診個案數目。」

意大利疫情嚴重到近乎失控，已成另一個武漢，意大利確診病人短時間內急增，即使只有部分人是重症，亦已多得醫院難以應付，呈爆煲狀態，部分人得不到治療要等死，阻止疫情蔓延刻不容緩。

【新冠肺炎】意大利再多196人死於新型肺炎

【歐洲疫情分佈圖】西班牙超德國 停航班免成意大利第二

相關文章

特朗普禁歐洲人赴美國30日 無救市美股期指瀉1100點
今日
特朗普禁歐洲人赴美國30日 無救市美股期指瀉1100點
【美國疫情】國會首確診 民主黨參議員幕僚染病
今日
【美國疫情】國會首確診 民主黨參議員幕僚染病
【全球大流行】全球大流行瘟疫怎定義 有何影響？
今日
【全球大流行】全球大流行瘟疫怎定義 有何影響？
NBA爵士Rudy Gobert確診 事前懶得戚摸mic（有片）
今日
NBA爵士Rudy Gobert確診 事前懶得戚摸mic（有片）
【意大利疫情】外媒分析：意大利應對慢 隔離範圍不足
2020/03/10
【意大利疫情】外媒分析：意大利應對慢 隔離範圍不足
疫情 傳染病 意大利 冠狀病毒 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎

上一篇文章

【美國疫情分佈圖】再失5州確診破1300 封關歐洲30日
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【歐洲疫情分佈圖】意大利全國商店停業 土耳其失守
【歐洲疫情分佈圖】意大利全國商店停業 土耳其失守
【油價暴瀉】俄羅斯背叛油組拒再減產 劍指美國頁岩油
【油價暴瀉】俄羅斯背叛油組拒再減產 劍指美國頁岩油
新型冠狀肺炎全球疫情（03月12日 時間13:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（03月12日 時間13:00）
【加拿大疫情分佈圖】確診迫近100 多倫多卑詩省重災
【加拿大疫情分佈圖】確診迫近100 多倫多卑詩省重災
【美國疫情分佈圖】再失5州確診破1300 封關歐洲30日
【美國疫情分佈圖】再失5州確診破1300 封關歐洲30日
【日本疫情分佈圖】愛知縣確診破百 東京知事：不可能終止奧運
【日本疫情分佈圖】愛知縣確診破百 東京知事：不可能終止奧運