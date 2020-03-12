【意大利疫情】全國商店停業抗疫 僅糧店藥房例外

▲ 意大利全國商店停業，糧店及藥房除外。

意大利疫情繼續惡化，全國封城後確診人數繼續急增逾2000，當局採取進一步行動，下令全國除藥房及糧店外，所有商店停業，咖啡廳、理髮店等日常生活經常光顧的店舖全面關閉，以阻止疫情繼續散播。

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意大利總理孔特（Giuseppe Conte）發表全國電視講話，宣布全國商店強行休市的措施。他呼籲民眾不要囤積食物，強調無此需要，賣糧食或其他必須品的商店仍然會營業。

不過，意大利人生活必不可少的咖啡館則不得營業，餐廳關閉，只可提供送餐服務。此外，油站會繼續營業，公共交通工具繼續運作，但孔特呼籲國民，如無必要，例如是要買食物等，避免出行。

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孔特感謝民眾響應政府呼籲，改變生活習慣及留在家中，形容這是巨大的犧牲，他稱：「我知道這並不容易，但這是對國家巨大及珍貴的貢獻，全世界都看着我們，尤其是我們的確診個案數目。」

意大利疫情嚴重到近乎失控，已成另一個武漢，意大利確診病人短時間內急增，即使只有部分人是重症，亦已多得醫院難以應付，呈爆煲狀態，部分人得不到治療要等死，阻止疫情蔓延刻不容緩。

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