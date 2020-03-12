【阿里巴巴股價】阿里巴巴逼回港上市後新低　低位只差一口價

▲ 阿里巴巴於去年11月26日在港上市，招股定價176元。

新冠肺炎由中國爆發擴散至全球，世衛正式評為「全球大流行」，港股今早一度跌逾千點，「ATM（阿里巴巴、騰訊和美團點評）」同樣受壓，一度跌近半成。阿里巴巴 （09988） 今早最多跌5%或9.8元，低見187.2元，貼近11月26日回港上市以來最低位。

阿里巴巴早市收報189.7元，跌3.7%，成交達47.7億元，僅次於騰訊 （00700） 。以現價計，在港認購阿里巴巴新股的投資者仍能帳面獲利，但幾乎所有上市後買入的投資者，現時也轉錄帳面虧損。

▲ 阿里巴巴今早低見187.2元，較港股上市以來低位187元，只差1個價位。

阿里巴巴去年11月底在港上市，招股定價為176元，但定價至掛牌期間美股強勢，阿里巴巴在港首掛已報187元，其後一直在此水平以上。

阿里巴巴第4季業績強勁，受惠年初股市氣氛良好，一度高見227.4元，較招股價勁升近3成。即使內地疫情嚴重，阿里巴巴近一個月大多數時間都能穩守200元以上，但近期全球疫情急擴大，環球股市受累疫情和油價戰陰霾，阿里巴巴也不能倖免。

多家內地大型科網股今早普遍跑輸恒指，騰訊早市跌4%，報363元；美團點評跌5.3%，報90.6元；小米 （01810） 跌5.3%，報11.1元。

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