【阿里巴巴招股價】阿里巴巴逼回港上市後新低　午後「千人操」買盤捕189元（第二版）

▲ 阿里巴巴於去年11月26日在港上市，最新逼近上市後新低。

新冠肺炎由中國爆發擴散至全球，世衛（WHO）正式評為「全球大流行」，港股今早一度跌逾千點，「ATM（阿里巴巴、騰訊和美團點評）」同樣受壓，一度跌近半成。投資界最關心阿里巴巴 （09988） 會否重返招股價，阿里巴巴最多跌5%或9.8元，低見187.2元，貼近11月26日回港上市以來最低位。

阿里巴巴收市報188.8元股價，跌4.2%，成交79億元，僅次於騰訊 （00700） 。

以現價計，在港認購阿里巴巴新股的投資者仍能帳面獲利，但幾乎所有上市後買入的投資者，現時也轉錄帳面虧損。

▲ 阿里巴巴今早低見187.2元，較港股上市以來低位187元，只差1個價位。

阿里巴巴去年11月底在港上市，招股定價為176元，但定價至掛牌期間美股強勢，阿里巴巴在港首掛已報187元，其後一直在此水平以上。

阿里巴巴第4季業績強勁，受惠年初股市氣氛良好，一度高見227.4元，較招股價勁升近3成。即使內地疫情嚴重，阿里巴巴近一個月大多數時間都能穩守200元以上，但近期全球疫情急擴大，環球股市受累疫情和油價戰陰霾，阿里巴巴也不能倖免。

即使疫情陰影尚在，阿里巴巴買盤量仍然充足，午市再現「千人操」的細型買盤，至下午3時，有約1800個買盤捕機在189元買入，涉及120萬股或2.27億元。

以交易宗數計，阿里巴巴全日大部分時交投都較騰訊活躍，至下午3時05分計，阿里已錄22,980宗買賣，騰訊就有22,400宗買賣。

多家內地大型科網股普遍跑輸恒指，騰訊跌3.9%，報363.6元；美團點評跌5.1%，報90.8元；小米 （01810） 跌5.3%，報11.1元。

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