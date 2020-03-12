【全球大流行】全球大流行瘟疫怎定義 有何影響？

▲ 世界衛生組織(WHO)指疫情於3個月內迅速蔓延亞洲、歐洲、中東及部分美國地區，宣布將新冠肺炎疫情列為全球公共大流行瘟疫。

全球出現新冠肺炎疫情，世界衛生組織(WHO)指疫情於3個月內迅速蔓延亞洲、歐洲、中東及部分美國地區，宣布將新冠肺炎疫情列為全球公共大流行瘟疫(pandemic)。但究竟世界衛生組織如何定義，將新冠肺炎疫情列爲全球大流行瘟疫又會否對全球造成負面影響？

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甚麼是全球大流行瘟疫？

根據世衛的定義，「全球大流行」是指一種新型疾病於全世界廣泛流行及傳播。世衛指出，當有新型流感病毒於全球傳播時，大多數人對此沒有免疫力，就會發生大流行瘟疫。

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有何因素決定疫情為全球大流行瘟疫？

世衛並無正式列出因素，但通常會研究疫情的地理分佈範圍、於何時結束及防疫工作的效果，來決定是否列爲全球大流行瘟疫。

另外，如多地出現社區傳播，世衛亦會考慮將疫情列爲全球大流行瘟疫。至於有旅客於外地感染後返國，由於該國不涉及本土感染，則不屬於社區傳播。

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世衛通常於何時將疫情列為全球大流行瘟疫？

世衛對此擁有最終決定權，並無規定死亡或感染數字、或受影響的國家數字到達何等程度，就會將疫情列爲全球大流行瘟疫。例如沙士（SARS）於2003年爆發，即使影響26個國家或地區，但由於其傳播迅速受控，亦只有幾個地區遭嚴重影響，世衛並無將沙士列爲全球大流行瘟疫。

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疫情列爲全球大流行瘟疫有何影響？

如世衛將疫情列爲全球大流行瘟疫，或會刺激更多國家推出更高級別的應對計劃。例如美國疾病預防控制中心（CDC）指出，如疫情於美國廣泛傳播，衛生官員可採取社會隔離等措施，例如停課及取消公共活動。

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