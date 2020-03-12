【YouTube黃標】YouTube CEO發表公開信　稱將重新評估「黃標」政策

▲ Susan Wojcicki昨於Google Blog上向YouTube創作者發出公開信，指會重新開放與「新冠肺炎」相關影片的盈利功能。

因新型冠狀病毒肺炎疫情觸發的YouTube「黃標」事件持續發酵。YouTube行政總裁Susan Wojcicki昨（11日）就發表公開信，指會重新評估「黃標」政策。同時，YouTube亦在昨發布全新的營利政策更新，以及提供影片創作人參考的指引，減低受影響的機會。

早前多名YouTuber在影片上投訴，指近日多條影片因提到「肺炎」就被「黃標」，即影片旁顯示黃色的美元符號，代表著該影片基本上沒辦法賺取任何利潤。

>>>【YouTube黃標】一提肺炎就被黃標！YouTuber如何「上訴」保正常營利？

>>>YouTube黃標惹爭議 官方解釋非針對某群組

Susan Wojcicki昨於Google Blog上向YouTube創作者發出公開信，指會重新開放與「新冠肺炎」相關影片的盈利功能。公開信寫到，YouTube原有的敏感內容條款中，是包含如天災等大規模短期事件，但她認為目前新冠肺炎已成為全球的主要焦點，而且是日常話題中相當重要的一部分。同時，不少談論到疫情的影片，是富有教育意義的內容，所以將會更改營利政策。

但值得注意的是，並非所有與疫情有關的影片，都會開放廣告盈利。公開信列明，目前開放範圍主要針對已認證的新聞媒體合作夥伴，以及正確自我標示的創作者。而目前YouTube亦正準備相關政策更新和執行程序，預計在未來數星期會開放給更多創作者和新聞機構。

此外，YouTube早前推出了全新的「自我認證功能」，評估影片是否「符合廣告客戶青睞內容規範」。當創作者上載影片時，可先作自我評估，了解是否符合廣告內容規範，然後再由系統判定。假如用戶不同意該自動化系統的評估結果，可從「影片」頁面申請人工審查，影片會由專家進行審查。但目前功能仍然為測試版，只適用於部分國家地區。

責任編輯：曾曉汶