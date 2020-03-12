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【新股IPO】4隻新股今首掛　偉源高開逾4成　

金融經濟 11:18 2020/03/12

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今日4隻新股齊掛牌，新加坡建築股的偉源曾高見6成。

偉源

新加坡建築股偉源 （01343） 雖然在暗盤表現遜息，但今日首掛表現造好，偉源高開報0.7元，較招股價0.48元高出45.8%，按一手（5000股）計算，不計手續費，最多賺1100元。截至早上11時15分，偉源現升逾6成，報0.78元。

稀美資源

稀美資源 （09936） 主席兼執行董事吳理覺表示，公司已根據內地政府的復工指示已經全面復工，最終只較原定計劃推遲一周開工。

他又指，目前公司的訂單情況正常，當中部分訂單是長期合作關係，如原材料供應、下一階段的產品銷售等。 另外，他又表示，一直按照資本市場計劃進行，認為現時上市是較好時機，因當前環境仍然能有充足資金拓展業務，有利企業未來發展。

深藍科技

深藍科技 （01950） 執董陳華表示，內地工廠於2月10日已復工，客戶主要是來自內地沿海城市，目前大客戶的訂單仍是穩定。陳華表示，內地環保政策趨嚴，公司亦按照嚴格要求，認為這能促進行業淘汰整合，反而有利公司發展。公司表示，疫情影響不大，已經按照計劃全面復工，公司的訂單數目亦未見減少。

常達

受到疫情影響，常達 （01433） 主席兼執董陳醒明表示，內地廠房已經於2月10日復工，現時生產如常，復工率超過8成。集團又透露，公司訂單與去年相若。本港零售需求持續疲弱，公司表示，業務在全球佈局，香港服裝零售業務佔公司比例很少，故影響不大。

相關文章：【新股IPO】多隻新股今暗盤　券商：看好偉源、稀美料升幅約3成（附招股結果）

香港股票 常達控股（01433） 深藍科技控股（01950） 偉源控股（01343） 稀美資源（09936） IPO

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