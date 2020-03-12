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【新冠肺炎】口罩工廠遭黑客攻擊　幸獲排隊系統Queue-it出手打救

科技 11:07 2020/03/12

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本地生產商「Mask Factory口罩工廠」的口罩在昨（11日）午開賣，邀請市民在其網站上排隊，怎料不到4小時就宣布自家的排隊系統被不明來歷的黑客攻擊，最後決定改用Queue-it排隊系統。

本地生產商「Mask Factory口罩工廠」的口罩就在昨（11日）午開賣，邀請市民在其網站上排隊，怎料不到4小時就宣布自家的排隊系統被不明來歷的黑客攻擊，搞亂排隊位置，令買家愈排愈後。最後口罩工廠決定尋求丹麥排隊系統Queue-it協助，接管其排隊系統。

本地生產商「Mask Factory口罩工廠」嘗試用自行開發排隊系統，但可惜開賣不到4小時，在下午9時宣布系統遭受黑客攻擊，而且太多人同時搶購，導致出現混亂。

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19） 疫情肆虐，搶口罩已成為大眾的生活一部分。而近日多間口罩零售商為免市民需外出連夜排隊，轉用網上排隊方式。口罩工廠就嘗試用自行開發排隊系統，但可惜開賣不到4小時，在下午9時宣布系統遭受黑客攻擊，而且太多人同時搶購，導致出現混亂。最後口罩工廠決定改用Queue-it排隊系統。

最後口罩工廠決定尋求丹麥排隊系統Queue-it協助，接管其排隊系統。（口罩工廠Facebook圖片）

據資料顯示，Queue-it排隊系統由丹麥哥本哈根初創開發，目前本港多間公司如百佳及屈臣氏等，都使用該系統售賣口罩及其他商品。Queue-it會先把到訪網站者以先到先得的次序逐一送到網站，有效處理流量激增、避免網站變慢或崩潰等問題。

同時，為減低自動程式（Bot）預先到訪網站，搶奪前置位置。Queue-it系統會將所有提前到訪者列入預排隊列（Pre-queue），開售後就會被隨機安排次序，進入網站。

>>>【新冠肺炎】預購「口罩工廠」口罩　5點登入有逾6萬人輪候（更新版）

本地系統NoQ　能同時應付100萬人

除了Queue-it系統外，於香港仔製造的口罩品牌「一合口罩」上周發售口罩時，亦採用了軟件公司RedSo所研發的NoQ排隊系統。當時網站最高峰到訪人次約6萬，總人次共13萬。RedSo合夥人李思聰指，內部測試NoQ系統能同一時間應付100萬人，故網絡流量綽綽有餘。

NoQ排隊系統採用Google的Serverless雲端架構，節省等候時間。李思聰形容，NoQ的做法是，當客戶好像跑手般一起衝過終點綫時，AI會自動影快相，繼而分辨出每位客戶的先後次序。

而且選擇Serverless的原因，是因為應用開發人員毋須為其應用配置服務器或管理擴展，比起傳統模型，能更快地將代碼推送至生產環境，而「服務器」則交由雲端供應商所管理。當網站面對流量突然增加，系統亦擁有極高的可擴展性。

>>>【口罩供應】「一合口罩」預售13萬人塞爆網　採用免費排隊系統防「冧檔」

責任編輯：曾曉汶

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