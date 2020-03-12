【全球大流行】歐美疫情嚴峻　康泰取消3月美、英、歐洲及埃及旅行團

▲ 疫情禍延多國，有旅行社要取消歐美旅行團。

新冠肺炎疫情在歐美急轉直下，旅行社繼日本、韓國及泰國等亞洲地區的旅行團後，出發至歐美的旅行團亦要取消。

相關文章：【全球大流行】NBA球員及荷里活明星確診感染 NBA、E3等大型活動史無前例取消

康泰宣布，鑑於新型肺炎在歐美多國蔓延，評估形勢後，決定取消3月份的美國、英國、西歐、東歐、北歐，西葡及埃及的旅行團。已報名的顧客可選擇轉團、保留團費6個月或扣除手續費後退團。至於上述於4月1日或以後出發的旅行團，會於稍後再作安排。

縱橫遊 （08069） 表示，所有歐洲團都會取消，但土耳其除外。取消的地區包括東歐，西歐，西班牙，葡萄牙，俄羅斯，北歐等。

永安旅遊宣布，因應政府向法國、德國及西班牙部分地區，以及意大利全國發出紅色外遊警示，決定取消3月期間出發的埃及及歐洲綫旅行團，純英國及北歐行程則除外。受影響的顧客可選擇轉往其他旅行團、保留團費 6個月或扣除手續費後退回團費。

東瀛遊 （06882） 表示，決定取消今日（12日）至3月31日期間涉及港府已發出紅色外遊警示之歐洲地區的旅行團，合共15團，約350名客人受影響。 已在東瀛遊報名的顧客可以選擇轉團、保留團費6個月或扣除手續費後全數退款。至於4月1日起出發的旅行團安排，將於稍後時間公佈。

相關文章：【HK Express】香港快運、國泰、港航日本機票可免費改期退票 多間旅行社取消日本團

【入境限制】港人外遊入境限制 一文看清台美澳意日韓菲紐近20國對華限制（第十六版）

【武漢肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響