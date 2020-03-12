【全球大流行】港股曾重挫千點迫二萬四關 步入技術熊市（第二版）

▲ 【全球大流行】港股曾重挫千點迫二萬四關 步入技術熊市

外圍重挫，美股陷入技術熊市，拖累港股今早急挫。恒指今早曾跌逾千點，低見24117點。經歷今早調整，港股已由去年高位調整20%，即跟隨美股，同樣技術上步入熊市。

恒指今早開市已失守25000大關，其後跌勢持續，曾跌1114點，低見24117點。恒指半日收市仍跌962點，報24269點。

今早恒指低位見24117點，已較去年4月高位30280點，剛好回落20%，技術上已步入熊市，預期後市進一步轉弱。



美股陷熊結束11年大牛市 全球紛「見熊」

新冠肺炎疫情持續蔓延，世界衛生組織（WHO）將新冠肺炎疫情列為全球大流行，消息拖累隔夜美股暴跌，道指陷入熊市，結束美股長達11年的大牛市。

今早美國總統特朗普發表講話，惟令市場失望，道指期貨亦曾跌逾千點，拖累亞股重挫，港股早而隨美股「見熊」。

事實上，全球肺炎疫情升溫，加上原油減價戰，市場憂經濟受創，環球股市遭拋售，資金流入債市避險。環球股市紛步入技術熊市。主要股市中，日股早於本周初已率先步入技術熊市，其後歐洲三大股市英、法、德股都全綫「見熊」。亞股中，南韓股市亦近熊市邊緣，目前僅內地A股及台股分別較高位累計調整11%及14%，離熊市較遠。

責任編輯：錢家鋒

