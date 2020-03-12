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美國封關歐洲恐損經濟 美股道指期貨瀉1200點

環球社會熱點 17:46 2020/03/12

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【新冠肺炎美國疫情】特朗普禁歐洲人赴美國30日 無救市美股期指瀉1100點

新冠肺炎成為瘟疫全球大流行，美國疫情確診人數接近1300下，美國擴大旅行限制至歐洲神根區26國。市場擔心歐美航班和人員往來大減，進一步拖累經濟，美股周三（11日）暴瀉近1500點後，跌勢擴大，道指期貨周四（12日）市前狂跌1200點，跌幅超過5%。美國總統特朗普宣佈，禁止歐洲人入境美國30天，英國公民除外；特朗普指控歐洲抗疫不力，但未有滿足市場預期公佈詳細救市計劃，亦華爾街大失所望。

（美國入境限制針對歐洲國家名單請往下看）

美國封關歐洲 市場為何不收貨？

特朗普應對疫情引混亂 無助減民眾憂慮

美國總統特朗普在美東時間周三晚，於白宮橢圓辦公室發表全國電視講話，宣佈未來30天禁止歐洲國家公民入境美國，英國除外。但特朗普用詞含糊，隨即引起混淆。

美國國土安全部其後澄清，措施針對歐洲26國，正是神根旅行區26個成員國，基本上包含西歐所有擁有機場國家，但不包括英國及愛爾蘭。

國土安全部指出，美國亦會禁止任何於過去2周內，曾赴該26歐洲國家外國人入境美國，但措施並不適用於美國永久居民身份持有人、美國公民直系親屬。

【美國疫情分佈】再失5州 42州確診破1300

Tom Hanks夫婦澳洲拍戲染病「似感冒周身痛」

特朗普在電視講話中炮轟歐盟抗疫不力，指控歐盟「沒有對中國及其他疫情熱點採取旅行限制」，「美國疫情染病群組是由歐洲旅客種出」。

特朗普同時聲言，華府此前對中國等國封關，減慢了新冠肺炎病毒在美國傳播。他稱華府現時正監察中國及南韓情況，如有改善，可能提前取消入境限制。

全球大流行瘟疫怎定義 有何影響？

事前懶得戚摸mic NBA爵士Rudy Gobert確診

美股道指周三重挫1464點，從今年高位回落已達20%，進入熊市。特朗普稱，現時情況並非金融危機，而只是一個暫時時刻，美國和世界都會克服過來。

不過，特朗普未有如市場所料，公佈詳細拯救經濟計劃。特朗普此前提出削減僱主所支付的工資稅（payroll tax；不是打工仔支付的薪俸稅），措施難以惠及平民百姓，以至國會也質疑措施成效。

意大利醫院爆煲 醫生恐需放棄老弱

【歐洲疫情分佈】意大利全國商店停業 土耳其失守

美國國土安全部指出，美國入境限制會針對以下26個歐洲國家，正正是神根區26國：

奧地利、比利時、捷克、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、冰島、意大利、拉脫維亞、列支敦士登、立陶宛、盧森堡、馬耳他、荷蘭、挪威、波蘭、萄葡牙、斯洛伐克、斯洛文尼亞、西班牙、瑞典、瑞士。

任何於過去14天內，曾到過上述26國的非美國公民，以及非美國公民直系親屬，在未來30天都禁止入境美國。

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