▲ 【新冠肺炎美國疫情】特朗普禁歐洲人赴美國30日 無救市美股期指瀉1100點

新冠肺炎成為瘟疫全球大流行，美國疫情確診人數接近1300下，美國擴大旅行限制至歐洲神根區26國。美國總統特朗普宣佈，禁止歐洲人入境美國30天，英國公民除外。特朗普指控歐洲抗疫不力，但未有滿足市場預期公佈詳細救市計劃，華爾街大失所望。美股周三（11日）暴瀉近1500點後，跌勢擴大，道指期貨一度狂挫1100點，跌幅其後收窄至900點左右。

（美國入境限制針對歐洲國家名單請往下看）

美國總統特朗普在美東時間周三晚，於白宮橢圓辦公室發表全國電視講話，宣佈未來30天禁止英國以外歐洲國家公民入境美國。

美國國土安全部其後指出，措施針對歐洲26國，而美國亦會禁止任何於過去2周內，曾赴該26歐洲國家外國人入境美國，但措施並不適用於美國永久居民身份持有人、美國公民直系親屬。

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特朗普在電視講話中炮轟歐盟抗疫不力，指控歐盟「沒有對中國及其他疫情熱點採取旅行限制」，「美國疫情染病群組是由歐洲旅客種出」。

特朗普同時聲言，華府此前對中國等國封關，減慢了新冠肺炎病毒在美國傳播。他稱華府現時正監察中國及南韓情況，如有改善，可能提前取消入境限制。

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美股道指周三重挫1464點，從今年高位回落已達20%，進入熊市。特朗普稱，現時情況並非金融危機，而只是一個暫時時刻，美國和世界都會克服過來。

不過，特朗普未有如市場所料，公佈詳細拯救經濟計劃。特朗普此前提出削減僱主所支付的工資稅（payroll tax；不是打工仔支付的薪俸稅），措施難以惠及平民百姓，以至國會也質疑措施成效。

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美國國土安全部指出，美國入境限制會針對以下26個歐洲國家，正正是神根區26國：

奧地利、比利時、捷克、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、冰島、意大利、拉脫維亞、列支敦士登、立陶宛、盧森堡、馬耳他、荷蘭、挪威、波蘭、萄葡牙、斯洛伐克、斯洛文尼亞、西班牙、瑞典、瑞士。

任何於過去14天內，曾到過上述26國的非美國公民或非美國公民直系親屬，在未來30天都禁止入境美國。