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【全球大流行】NBA球員及荷里活明星確診感染　NBA、E3等大型活動史無前例取消（有片）

金融經濟 10:19 2020/03/12

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新冠肺炎在全球急速蔓延，並涉及至荷里活及體育界，有籃球員及影星受感染。

世衞（WHO）宣布新冠肺炎疫情在全球大流行，並涉及至荷里活的湯漢斯及NBA球隊，以及意甲球隊祖雲達斯等。有籃球員及影星均受感染，多個展覽、球賽、表演等大型活動紛紛取消。

NBA宣布無限期停賽

NBA表示，有球員的病毒初步檢測結果呈陽性。NBA稱將會暫停所有比賽，直至另行通知。據悉，該名染病球員為猶他爵士（Utah Jazz）隊的Rudy Gobert，此前曾稱媒體對新冠肺炎反應過度，還故意用手摸遍記者會桌上。

首位荷里活明星確診感染

著名影星湯漢斯（Tom Hanks）今早在社交平台表示，與妻子Rita Wilson在澳洲感染新冠肺炎。

湯漢斯指，他與太太正身處澳洲，身體感到不適，有感冒及身體疼痛的癥狀，故進行測試，結果對新冠肺炎呈陽性反應。根據公共衛生和安全要求，湯漢斯與太太都會進行測試，觀察和隔離，並會定時更新狀況。

遊戲界盛事「E3」因疫情告吹

電玩界年度盛事「E3」剛公布參展名單後，受疫情影響，宣布取消舉辦。

美國娛樂軟體協會（ESA）發聲明指，在與會員廠商進行審慎的諮詢、討論後，為顧及產業、粉絲、員工的健康安全，決定取消預計今年6月9日至11日在洛杉磯舉辦的E3展。

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