【熊市來臨】亞洲股市再急插 泰國股市急插1成澳洲瀉7%（不斷更新）
金融經濟 16:13 2020/03/12
世界衛生組織（WHO）將新型冠狀病毒感染肺炎疫情列為全球大流行瘟疫（pandemic）。繼本周「黑色星期一」後，亞洲股市再急插。美國總統特朗普本港時間今早9時發表講話，但內容欠驚喜，令股市跌幅加劇。美股期貨跌逾4%，泰國股市更跌1成。
未來30日限制歐洲旅客入境
特朗普表示，有信心美國能對抗疫情的威脅，又呼籲共同面對這次疫情，必須將政治立場先放一邊。特朗普形容疫情並非金融危機，正在指示小企業管理局向受疫情影響的企業提供資金和流動性，提供低息貸款。他又呼籲國會立即寬免薪俸稅，並稱指示財政部，額外提供2000億美元的流動性，要求容許受疫情影響的特定企業和個別人士延遲繳稅，無需計算利息或罰款。新型肺炎疫情在美國持續惡化，確診個案突破1000宗，特朗普宣布除英國外，周五起未來30日限制由歐洲旅客入境美國。
亞洲股市未止跌
特朗普刺激經濟措施欠具體內容，令市場失望。亞洲區股市未止跌，日股跌逾4%、澳洲股市跌逾7%、恒指亦跌3.7%或922點，失守25000關、泰國股市急插1成。另外，美國股指期貨現跌近半成、歐股期貨挫近7%。（見下表）
|指數
|變幅（%）
|日經225
|-4.4%
|恒指
|-3.7%
|滬指
|-1.5%
|台灣加權指數
|-4.3%
|南韓KOSPI
|-3.9%
|澳洲普通股指數
|-7.2%
|泰國曼谷SET*
|-10%
|歐洲STOXX50期貨
|-7.0%
|電子小型標普500期貨
|-4.6%
|小型納斯達克100期貨
|-4.6%
|小型道期
|-5.1%
*未收市
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