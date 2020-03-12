【全球大流行】亞洲股市再急插 泰國股市急插1成澳洲瀉7%（不斷更新）

▲ 美國總統特朗普今早發表講話，但內容令市場失望，亞洲股市續插。

新冠肺炎疫情在全球蔓延，衝擊環球經濟。中國、日本、韓國、意大利、英國、澳洲等政府已宣布推出刺激政策援助經濟。美國總統特朗普本港時間今早9時發表講話，但內容欠驚喜，亞洲區股市未止跌，美股期貨跌逾4%，泰國股市更跌1成。

未來30日限制歐洲旅客入境

特朗普表示，有信心美國能對抗疫情的威脅，又呼籲共同面對這次疫情，必須將政治立場先放一邊。特朗普形容疫情並非金融危機，正在指示小企業管理局向受疫情影響的企業提供資金和流動性，提供低息貸款。他又呼籲國會立即寬免薪俸稅，並稱指示財政部，額外提供2000億美元的流動性，要求容許受疫情影響的特定企業和個別人士延遲繳稅，無需計算利息或罰款。新型肺炎疫情在美國持續惡化，確診個案突破1000宗，特朗普宣布除英國外，周五起未來30日限制由歐洲旅客入境美國。

亞洲股市未止跌

特朗普刺激經濟措施欠具體內容，令市場失望。亞洲區股市未止跌，日股跌逾4%、澳洲股市跌逾7%、恒指亦跌逾3%或逾千點，失守25000關、泰國股市急插1成。

另外，美國股指期貨現跌近半成。

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