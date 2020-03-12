黑期跌逾550點　道指期貨續跌近100點（不斷更新）

▲ 黑期跌約370點 道指期貨跌約50點（不斷更新）

美國總統特朗普未有宣布一系列抗疫紓困措施，加上世界衛生組織（WHO）將新冠肺炎疫情列為全球大流行，道指步入技術性熊市，道指瀉1464點，港股若跟足ADR走勢，恒生指數今早料低開334點，恒指將再跌穿25000點水平。

【滙豐股價】滙豐今年已累跌兩成 藍籌股中「兩桶油」更傷

高盛劉勁津： 聯儲局4月底前料減息1厘 四大原因撐中資股

【08：24】黑期跌幅擴大至550點，至24625點。道指期貨續跌近百點，道指期貨跌93點，報23482點。

【08：22】日經225指數初段跌331點或1.7%，報19084點。首爾KOSPI指數跌近1.1%，報1887點。

【08：21】滙豐 （00005） ADR折合48.03元，跌1.3%；騰訊 （00700） ADR折合370.03元，跌2.2%。

【08：21】消息指美國總統特朗普預計將頒布一系列行政令，實施針對新冠肺炎疫情影響的經濟紓困措施，包括為小時工提供有薪病假，並延長小企業報稅期限。

【美國疫情】特朗普或宣布有薪病假、延長報稅期限等措施應對疫情

【08：00】黑期跌約370點，報24816點。道指期貨跌48點，報23527點。

【07：55】友邦 （01299） 按實質匯率計算，友邦全年多賺1.56倍至66.48億美元（按固定匯率則為1.65倍），新業務價值增長5%至41.54億美元（按固定匯率則為6%），未及市場預期的7.5%。每股盈利47.67美仙，派末期息93.3港仙，增加10%。

【藍籌業績】友邦全年多賺1.56倍 新業務價值增長5%遜預期

【07：00】美股下挫，道指曾暴瀉1689點，即市步入技術性熊市，道指最終跌1464點，報23553點，跌幅5.9%；標指跌140點，報2741點，跌幅4.9%；納指跌392點，報7952點，跌幅4.7%。

港股ADR收報24896點，跌334點或1.3%；恒指夜期收報24882點，跌247點或近1%。

道指瀉1464點步入熊市 港股ADR跌334點

責任編輯︰梁浩碩