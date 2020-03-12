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特朗普講話市場失望　港股瀉1100點（不斷更新）

金融經濟 10:06 2020/03/12

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黑期跌約370點　道指期貨跌約50點（不斷更新）

美國總統特朗普未有宣布一系列抗疫紓困措施，加上世界衛生組織（WHO）將新冠肺炎疫情列為全球大流行，道指步入技術性熊市，道指瀉1464點，港股若跟足ADR走勢，恒生指數今早料低開334點，恒指將再跌穿25000點水平。

恒生指數25000點　港股盛衰分界綫

【滙豐股價】滙豐今年已累跌兩成　藍籌股中「兩桶油」更傷

高盛劉勁津： 聯儲局4月底前料減息1厘　四大原因撐中資股

【10：05】港股跌幅不斷擴大，恒生指數最新跌逾1100點。

50隻藍籌全綫下挫，其中創科 （00669） 跌近8.5%，為表現最差藍籌。

【抗疫救市】特朗普講話後　亞洲股市急瀉日股跌逾4%澳洲瀉7%（不斷更新）

【10：03】恒生指數瀉1000點。

【10：01】港股跌幅擴大至900點，跌穿24300點水平。

【09：51】航空股下跌，國泰 （00293） 跌4.7%。內航南航 （01055） 跌4.4%；國航 （00753） 跌4.1%；東航 （00670） 跌3.5%。

【09：50】特朗普表示將額外提供2000億美元流動性，指示小型企業管理局向受影響州份提供貸款，並呼籲國會立即減免薪俸稅。

【抗疫救市】特朗普發表講話　未來30日限制歐洲旅客入境英國除外（不斷更新）

【09：47】道指期貨跌逾800點，道指期貨跌875點，報22700點。

【09：44】港股早段跌幅擴大，恒生指數跌近800點，低見24443點。【09：39】美元兌日圓跌至103水平。

【09：38】道指期貨跌650點，報22925點。

【09：35】港股今早低見24483點，意味恒生指數跌穿2018年10月底低位。

【09：33】ATM 3股下挫，阿里巴巴 （09988） 跌3.4%，跌至190元水平；騰訊 （00700） 跌2.6%，跌穿370元水平；美團點評 （03690） 跌近4%，跌至92元水平。

【09：31】港股早段跌幅擴大至逾700點，恒生指數跌至24500點水平。

【09：30】美國總統特朗普宣布，除英國外，周五起未來30日限制由歐洲入境美國的人士。

【09：25】SOHO中國 （00410） 復牌後破頂升7.3%，開報4.4元。SOHO中國確認公司在與海外金融投資者洽談，以探討進行戰略合作的可能性，可能導致也可能不會導致就公司的全部已發行股份作出全面要約。

SOHO中國確認與海外金融投資者洽談 或涉全購（第二版）

【09：20】恒生指數跌573點或2.3%，開報24657點，失守25000點水平；國指跌253點或2.5%，開報9817點。

騰訊 （00700） 跌2.8%，開報368元；滙豐 （00005） 跌1.3%，破底報48元；港交所 （00388） 跌1.5%；中移動 （00941） 跌2.6%，報56.05元；友邦 （01299） 績後跌2.8%，破底報70元。

【09：10】即月期指開報24666點，跌463點或1.8%。

【09：05】美國總統特朗普正發表講話，黑期跌逾600點。

【08：45】今日共有2隻新股公布招股結果，燁星集團 （01941） 每股定價1.56元，公開發售部分超額認購1947.62倍，1手中籤率3%，抽350手（700,000）始穩獲1手。另外，煜盛文化 （01859） 每股定價2.26元，香港公開發售部分認購不足，1手中籤率100%。

【新股IPO】燁星集團超額認購近1948倍　1手中籤率3%

【新股IPO】煜盛文化2.26元接近下限定價　1手中籤率100%

【08：24】黑期跌幅擴大至550點，至24625點。道指期貨續跌近百點，道指期貨跌93點，報23482點。

【08：22】日經225指數初段跌331點或1.7%，報19084點。首爾KOSPI指數跌近1.1%，報1887點。

【08：21】滙豐 （00005） ADR折合48.03元，跌1.3%；騰訊 （00700） ADR折合370.03元，跌2.2%。

【08：21】消息指美國總統特朗普預計將頒布一系列行政令，實施針對新冠肺炎疫情影響的經濟紓困措施，包括為小時工提供有薪病假，並延長小企業報稅期限。

【美國疫情】特朗普或宣布有薪病假、延長報稅期限等措施應對疫情

【08：00】黑期跌約370點，報24816點。道指期貨跌48點，報23527點。

【07：55】友邦 （01299） 按實質匯率計算，友邦全年多賺1.56倍至66.48億美元（按固定匯率則為1.65倍），新業務價值增長5%至41.54億美元（按固定匯率則為6%），未及市場預期的7.5%。每股盈利47.67美仙，派末期息93.3港仙，增加10%。

【藍籌業績】友邦全年多賺1.56倍　新業務價值增長5%遜預期

【07：00】美股下挫，道指曾暴瀉1689點，即市步入技術性熊市，道指最終跌1464點，報23553點，跌幅5.9%；標指跌140點，報2741點，跌幅4.9%；納指跌392點，報7952點，跌幅4.7%。

港股ADR收報24896點，跌334點或1.3%；恒指夜期收報24882點，跌247點或近1%。

道指瀉1464點步入熊市　港股ADR跌334點

責任編輯︰梁浩碩

香港股票 中國國航（00753） 中國東方航空（00670） 南方航空（01055） 國泰航空（00293） SOHO中國（00410） 中國移動（00941） 香港交易所（00388） 燁星集團（01941） 煜盛文化（01859）

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恒生指數失25000點　港股為何愈跌愈急？

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美股陷熊倒逼儲局減息 利率期貨：下周逾半機會減1厘
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