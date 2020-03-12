【熊市來臨】道指期貨再跌停　恒指夜期初段低水515點（不斷更新）

▲ 黑期跌約370點 道指期貨跌約50點（不斷更新）

熊市全球大流行，繼美股下挫，道指瀉1464點，美股步入技術性熊市後，美國總統特朗普今早發表講話，惟令市場失望，港股低開573點後，跌幅不斷擴大，恒生指數曾急瀉逾1100點，步入技術熊市，恒指全日重挫922點；道指期貨亦曾跌1200點。

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【17：36】道指期貨再跌1230點或5.2%，再度觸發跌停。

【17：23】恒指夜期開報24032點，早段報23794點，跌281點，低水515點。

【16：46】黑期愈跌愈有，最新跌400點；道指期貨跌1101點，報22340點。

【16：37】黑期跌幅擴大至近300點，跌穿24000點

【16：35】即月期指收市後，黑期跌幅進一步擴大至逾200點。

【16：30】即月期指收報24075點，跌1054點或4.2%，大低水234點。

【16：28】黑期跌逾100點，最新跌約130點，報24100點。

【16：25】英國富時100指數跌近5%，報5584點。

【16：20】按恒指收市價24309點計算，恒生指數於2018年4月高位30280點回落19.7%。

【16：14】道指期貨跌1065點，道指期貨報22510點。

【16：10】恒生指數U盤收報24309點，跌922點或3.7%，跌穿「貿戰底」（24540點）；國指收報9725點，跌344點或3.4%，成交1523億元。

滙豐 （00005） 尾市再破底低見46.5元，最終收報46.65元，跌4.1%；騰訊 （00700） 跌3.9%，收報363.6元；友邦 （01299） 破底跌4.6%，收報68.7元。

【16：00】截至U盤前，恒生指數跌937點，報24294點。

【15：55】滙豐 （00005） 尾市跌逾4%，破底低見46.6元。

【15：41】滙豐 （00005） 千人操血肉長城一沖即散，滙豐股價跌穿今早46.8元低位，再破底低見46.75元。

【15：37】滙豐 （00005） 尾市再試穿低位，最新報46.8元，跌3.7%，「千人操」護盤。

【15：35】錦州銀行 （00416） 午後抽升五成，高見3.96元，成交73.8萬元。

【15：30】港股尾市再次跌逾900點，恒生指數最新報24292點，恒指跌938點。期指低水約100。

【15：12】港股下午3時後跌幅略為收窄至約850點。

【15：00】內地A股午後跌幅擴大，上證全日跌1.5%，收報2923點；深證跌2.3%，報10941點；創業板指跌2.6%，報2045點。

【15：00】道指期貨跌1032點，報22543點。

【14：57】ATM 3股下挫，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 分別跌逾3%；美團點評 （03690） 跌近4%。

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【14：55】港股午後維持跌逾900點，恒生指數於24300點水平上落。

【14：22】體育用品股安踏 （02020） 跌6.3%、李寧 （02331） 跌6.5%。

【14：17】反向ETF受捧，FI二南方恒指 （07500） 升7.6%。

【14：02】市場押注聯儲局下周再減息1厘的機會升至81.2%，滙豐 （00005） 跌3.3%；恒生 （00011） 跌2.6%；東亞 （00023） 、渣打 （02888） 、中銀香港 （02388） 齊挫半成。

【13：59】大市成交下午2時前已突破1000億，至1015億元。

【13：49】港股午後跌近900點，恒生指數最新報24333點，跌898點。道指期貨亦跌近900點，跌883點。

【13：41】油價跌半成，中海油 （00883） 跌7.5%，破底低見7.8元；中石油 （00857） 跌4.4%，破底低見2.6元；中石化 （00386） 跌3.9%，低見3.62元。

【13：39】專營澳洲優質健康食品、營養補充品、護膚品及保健用品的澳至尊 （02031） 股價午後抽升逾六成，高見0.55元，成交745萬元。

【13：12】太古 （00019） 績後跌3.6%，太古地產 （01972） 跌4.6%。太古早前已發盈警，太古今午公布，去年盈利跌62%至90.07億元，每股股息就維持3元。太古地產去年呈報溢利按年跌53%至134.2億元，基本溢利就增1.4倍至241.3億元，派發第二次中期息0.59元，按年多4%。

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【13：00】港股午後初段跌幅收窄至不足800點，恒指最新報24435點，跌796點。

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【12：55】道指期貨跌幅收窄至約約700點，道指期貨報22874點。

【12：37】黑期跌幅收窄至650點，道指期貨跌幅收窄至約860點。

【12：36】日經225指數午後跌4.5%，報18542點；首爾KOSPI指數挫半成，報1810點。

【12：26】美國禁英國以外歐洲旅客入境，新秀麗 （01910） 股價半日急挫17%，破底低見7.98元。

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【12：22】黑期跌幅收窄至約750點，報24430點。

【12：04】道指期貨跌1075點，報22500點。

【12：00】恒生指數半日急瀉962點或3.8%，中午收報24269點；國指中午收報9687點，跌383點或3.8%，主板半日成交急增至829億元。

騰訊 （00700） 跌近4.1%；滙豐 （00005） 跌3.1%；友邦 （01299） 績後挫半成，3股已拖低大市303點。

50隻藍籌全綫下跌，其中創科 （00669） 跌9.7%，為跌幅最大藍籌；神華 （01088） 跌1.5%，已是表現最好藍籌。

【11：46】騰訊 （00700） 跌幅再擴大至近4%，急跌15元，報363.4元。

【11：40】道指期貨瀉約1100點，報22475點。

【11：38】港版恐慌指數恒生波幅指數（VHSI）曾升近48，最新仍升至45水平。

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【11：34】港股於上午尾段時間跌逾950點，恒生指數最新跌965點，報24265點。

【11：32】油價於亞洲時段跌逾5%，紐約期油跌5.6%，報31.12美元；布蘭特期油跌5.6%，報33.79美元。

【11：30】內地A股下跌，上證半日跌1.3%，中午收報2928點；深證半日跌近2%，報10981點；創業板指半日跌2.3%，報2054點。

【11：18】出口股創科 （00669） 走勢不斷向下，最新跌近一成，低見55.2元。

【11：18】50隻藍籌撇除神華 （01088） 跌1.5%，其餘全綫跌至少2%。

【11：07】利率期貨最新顯示，市場預期聯儲局最少減息0.75厘的機會是100%，當中減息1厘的機會升至81.2%，意味美息有機會回到「零息」時代。

【10：53】北水新貴中國飛鶴 （06186） 表現強勁，股價逆市再升3.6%，連升第4日。

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【10：49】大市跌幅一度收窄至不足800點，惟其後跌幅再擴大至近900點水平。

【10：47】港股今早曾跌最多1114點，低見24117點。較去年4月高位30280點跌20%，步入技術熊市。

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【10：33】重磅藍籌帶動大市跌幅收窄，滙豐 （00005） 最新跌2.8%；騰訊 （00700） 跌3.3%；友邦 （01299） 跌4.3%。

【10：30】港股跌幅進一步收窄至約850點。

【10：23】今日共有4隻新股上市，股價個別發展，其中偉源 （01343） 股價逆市升近四成；常達 （01433） 跌三成；稀美 （09936） 跌6%；深藍科技 （01950） 則暫無升跌。

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【10：21】中行 （03988） 跌近2%，已是表現最佳藍籌。

【10：19】道指期貨瀉1200點，報22374點。

【10：16】港股瀉1100後跌勢略為回順，恒生指數最新跌930點。

滙豐 （00005） 跌3.2%，破底低見46.85元，現價股息率升至8.42厘。

【10：05】港股跌幅不斷擴大，恒生指數最新跌逾1100點。

50隻藍籌全綫下挫，其中創科 （00669） 跌近8.5%，為表現最差藍籌。

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【10：03】恒生指數瀉1000點。

【10：01】港股跌幅擴大至900點，跌穿24300點水平。

【09：51】航空股下跌，國泰 （00293） 跌4.7%。內航南航 （01055） 跌4.4%；國航 （00753） 跌4.1%；東航 （00670） 跌3.5%。

【09：50】特朗普表示將額外提供2000億美元流動性，指示小型企業管理局向受影響州份提供貸款，並呼籲國會立即減免薪俸稅。

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【09：47】道指期貨跌逾800點，道指期貨跌875點，報22700點。

【09：44】港股早段跌幅擴大，恒生指數跌近800點，低見24443點。【09：39】美元兌日圓跌至103水平。

【09：38】道指期貨跌650點，報22925點。

【09：35】港股今早低見24483點，意味恒生指數跌穿2018年10月底低位。

【09：33】ATM 3股下挫，阿里巴巴 （09988） 跌3.4%，跌至190元水平；騰訊 （00700） 跌2.6%，跌穿370元水平；美團點評 （03690） 跌近4%，跌至92元水平。

【09：31】港股早段跌幅擴大至逾700點，恒生指數跌至24500點水平。

【09：30】美國總統特朗普宣布，除英國外，周五起未來30日限制由歐洲入境美國的人士。

【09：25】SOHO中國 （00410） 復牌後破頂升7.3%，開報4.4元。SOHO中國確認公司在與海外金融投資者洽談，以探討進行戰略合作的可能性，可能導致也可能不會導致就公司的全部已發行股份作出全面要約。

SOHO中國確認與海外金融投資者洽談 或涉全購（第二版）

【09：20】恒生指數跌573點或2.3%，開報24657點，失守25000點水平；國指跌253點或2.5%，開報9817點。

騰訊 （00700） 跌2.8%，開報368元；滙豐 （00005） 跌1.3%，破底報48元；港交所 （00388） 跌1.5%；中移動 （00941） 跌2.6%，報56.05元；友邦 （01299） 績後跌2.8%，破底報70元。

【09：10】即月期指開報24666點，跌463點或1.8%。

【09：05】美國總統特朗普正發表講話，黑期跌逾600點。

【08：45】今日共有2隻新股公布招股結果，燁星集團 （01941） 每股定價1.56元，公開發售部分超額認購1947.62倍，1手中籤率3%，抽350手（700,000）始穩獲1手。另外，煜盛文化 （01859） 每股定價2.26元，香港公開發售部分認購不足，1手中籤率100%。

【新股IPO】燁星集團超額認購近1948倍 1手中籤率3%

【新股IPO】煜盛文化2.26元接近下限定價 1手中籤率100%

【08：24】黑期跌幅擴大至550點，至24625點。道指期貨續跌近百點，道指期貨跌93點，報23482點。

【08：22】日經225指數初段跌331點或1.7%，報19084點。首爾KOSPI指數跌近1.1%，報1887點。

【08：21】滙豐 （00005） ADR折合48.03元，跌1.3%；騰訊 （00700） ADR折合370.03元，跌2.2%。

【08：21】消息指美國總統特朗普預計將頒布一系列行政令，實施針對新冠肺炎疫情影響的經濟紓困措施，包括為小時工提供有薪病假，並延長小企業報稅期限。

【美國疫情】特朗普或宣布有薪病假、延長報稅期限等措施應對疫情

【08：00】黑期跌約370點，報24816點。道指期貨跌48點，報23527點。

【07：55】友邦 （01299） 按實質匯率計算，友邦全年多賺1.56倍至66.48億美元（按固定匯率則為1.65倍），新業務價值增長5%至41.54億美元（按固定匯率則為6%），未及市場預期的7.5%。每股盈利47.67美仙，派末期息93.3港仙，增加10%。

【藍籌業績】友邦全年多賺1.56倍 新業務價值增長5%遜預期

【07：00】美股下挫，道指曾暴瀉1689點，即市步入技術性熊市，道指最終跌1464點，報23553點，跌幅5.9%；標指跌140點，報2741點，跌幅4.9%；納指跌392點，報7952點，跌幅4.7%。

港股ADR收報24896點，跌334點或1.3%；恒指夜期收報24882點，跌247點或近1%。

道指瀉1464點步入熊市 港股ADR跌334點

責任編輯︰梁浩碩